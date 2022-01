Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vier Lkw/Transporter beschädigt

Lingen (ots)

In der Zeit vom 31.12.21, 13 Uhr bis zum 01.01.22, etwa 09:30 Uhr, kam es an der Straße Lenzfeld zu insgesamt vier Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten auf bislang unbekannte Weise an insgesamt vier Lkw bzw. Transportern einer Transportfirma die äußeren Reifen der hinteren Zwillingsbereifung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

