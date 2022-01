Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - VW beschädigt

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch zwischen 10 und 11.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Salzberger Straße in Schüttorf ein Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen in sein Auto einen danebenstehenden blauen VW Golf. Der Verursacher wird gebeten, sich bei der sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/980-0 zu melden.

