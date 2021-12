Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbrüche zur Nachtzeit

Arbeitsmaschinen entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Mittwoch (1. Dezember 2021) um 21.15 Uhr bis Donnerstag (2. Dezember 2021) um 06.15 Uhr brachen unbekannte Täter in die Sakristei der Adelgundiskirche und in Büroräume des Pfarrhauses ein. Die Unbekannten suchten in den Räumen nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Zur selben Tatzeit wurden am Adelgundiskirchplatz ein Baucontainer und ein Bauwagen aufgebrochen, die innerhalb eines Bauzaunes standen. Hier entwendeten die Unbekannten verschiedene hochwertige Arbeitsmaschinen mit Zubehör. Verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen melden Sie bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell