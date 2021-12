Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Rennradfahrer kollidiert mit Hund und verletzt sich schwer

Weeze (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Vorselaer, bei dem ein Rennradfahrer aus Geldern schwer verletzt wurde. Der 40-Jährige war dort gemeinsam mit einem Bekannten in Richtung Weeze unterwegs. Sie hatten gerade einen weiteren, 60 Jahre alten Radfahrer überholt, als dessen Hund links aus einem Gebüsch kam und gegen das Vorderrad des 40-Jährigen lief. Der Mann, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell