POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebe entwenden Arbeitsmaschinen

Zeugen gesucht

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit von Mittwoch (1. Dezember 2021) um 18.00 Uhr bis Donnerstag (2. Dezember 2021) um 06.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter diverse Arbeitsmaschinen der Marken Hilti und Makita aus einem Mercedes Sprinter, der an der Wiesenstraße abgestellt war. Weiterhin versuchten vermutlich dieselben Diebe, den Laderaum eines weißen Mercedes Vito zu öffnen, der an der Gocher Landstraße abgestellt war. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

