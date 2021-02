Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Notorischer Fahrraddieb viermal festgenommen

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 17.02.2021

Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag einen 32-jährigen Mann am Bremer Hauptbahnhof beim Fahrraddiebstahl überrascht. Sein Werkzeug wurde sichergestellt.

Am späten Abend trafen sie den Deutschen zum zweiten Mal mit einem neuwertigen Fahrrad - aber ohne Eigentumsnachweis - am Hauptbahnhof an: Das Rad der Marke Rockrider wurde sichergestellt.

Dieselben Beamten hatten ihn bereits am 25.12.2020 und am 10.02.2021 zur Anzeige gebracht, als er Fahrräder am Bremer Hauptbahnhof stahl.

Der rechtmäßige Eigentümer des grauen Rockrider-Mountainbikes wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter Vorlage der Rahmennummer zu melden: Telefon 0421/16299-777

