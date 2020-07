Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 5 km Stau nach Auffahrunfall auf BAB 5

Karlsruhe (ots)

Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls der sich am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 5, Höhe Bruchsal ereignet hat.

Der 19-Jahre alte Unfallverursacher fuhr kurz nach 16:30 Uhr, mit seinem 3,5-Tonner auf der A 5 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Anschlussstelle Bruchsal erkannte er das Stauende zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Klein-Lkw Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es bildete sich ein Stau bis zu 5 km länger.

