Polizei Mettmann

POL-ME: 63-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Haan - 2109078

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend (13. September 2021) wurde ein 63-Jähriger im Thunbuschpark in Haan-Gruiten von zwei unbekannten Männern beraubt. Die Täter flüchteten unerkannt mit dem Rucksack des Haaners, welcher durch den Überfall leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 22:30 Uhr ging ein 63-jähriger Haaner aus Richtung S-Bahnhof Gruiten kommend in den Thunbuschpark. Auf dem Weg Richtung Gartenstraße durchquerte er den Park, als er von zwei unbekannten Männern plötzlich angegriffen wurde. Einer der Täter schlug den Mann gegen die Schulter, so dass der Haaner mit seinem Rollator zur Seite fiel und zu Boden stürzte. Anschließend entwendeten die Männer den Rucksack des 63-Jährigen und flohen in unbekannte Richtung.

Der Haaner begab sich leicht verletzt nach Hause und informierte am Mittwoch, 15. September 2021, die Polizei.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität der noch unbekannten Räuber tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell