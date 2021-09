Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer schwer verletzt - Heiligenhaus - 2109076

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (15. September 2021) stürzte ein Radfahrer auf dem PanoramaRadweg in Heiligenhaus. Er wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 18:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger Wolfsburger mit seinem Fahrrad den PanoramaRadweg aus Richtung Velbert kommend in Richtung Heiligenhaus. In Höhe der Pinner Straße 31 verlor er das Gleichgewicht, als er sich für ein Gespräch mit seiner Begleitung umdrehte. Der 65-Jährige stürzte und fiel zu Boden.

