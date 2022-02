Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) BMW-Fahrerin kracht gegen Chrysler

Tuttlingen (ots)

Auf rund 15.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Innenstadt entstanden ist. Eine 35-Jährige am Steuer eines BMW-Geländewagens war auf der Gartenstraße unterwegs und wollte die Möhringer Straße geradeaus überqueren, obwohl dies dort nicht zulässig ist. Der 49-jährige Fahrer eines vorbeikommenden Vans trat zwar noch voll auf die Bremse, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die BMW-Fahrerin krachte gegen die rechte Seite des Chrysler. Die Insassen der beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, blieben aber unverletzt.

