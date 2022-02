Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Falscher Polizist erbeutet Bargeld

Hardt (ots)

Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, hat einen 85-jährigen Mann am Donnerstag um einen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht. Die perfide Masche, mit der die professionell agierenden Täter schon oft agiert haben, hatte der Senior nicht erkannt. Der angeblicher Polizeibeamte meldete sich zuvor mehrfach telefonisch bei seinem späteren Opfer und erzählte ihm, es sei in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen. Ein Täter wäre noch auf der Flucht und er müsse sein Eigentum sichern, so der Unbekannte am Telefon weiter. Der 85-Jährige ließ sich auf eine Geldübergabe ein, worauf ein ihm unbekannter Mann kam und er diesem den Bargeldbetrag überließ. Ein Angehöriger verständigte danach die richtige Polizei. Wie diese feststellte, gab es zuvor bei mehreren Haushalten in Hardt ebenfalls Anrufe von Betrügern. Allerdings ließen sich diese Anrufteilnehmer nicht hinters Licht führen und legten auf. Die Polizei warnt vor den wieder vermehrt aufkommenden Anrufen von falschen Polizeibeamten. Den redegewandten und überzeugend auftretenden Betrügern gelingt es wie im jetzigen Fall immer wieder, ihre zumeist älteren Opfer zu überlisten. Sie rät, keinesfalls Geld oder Wertgegenstände unbekannten Menschen zu übergeben. Weitere Tipps, um sich gegen die diese Maschen der Betrüger zu schützen, erhält man bei jeder Polizeidienststelle und auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell