Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Irndorf, K 5902, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit drei teils schwer verletzte Personen und rund 20.000 Euro Schaden (11.02.2022)

Irndorf, K 5902, Lkr. Tuttlingen (ots)

Drei teils schwer verletzte Personen und rund 20.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Freitagvormittag auf der zu dieser Zeit mit Reifglätte überzogenen Kreisstraße 5902 zwischen Irndorf und der "Kohlplatte" passiert ist. Eine 33-jährige Frau fuhr gegen 10.20 Uhr mit einem Opel Meriva von Irndorf in Richtung "Kohlplatte". In einem schattigen Waldstück der K 5902 geriet der Opel auf der zu dieser Zeit reifglatten Straße ins Schleudern und prallte mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Ford eines 47-jährigen Autofahrers zusammen. Nach der heftigen Kollision blieb der total beschädigte Ford an einer angrenzenden Böschung und der ebenfalls total beschädigte Opel auf der Gegenfahrbahn stehen. Die Opel-Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Ford-Fahrer und sein im Wagen befindlicher 14-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzten Personen, die zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik kamen. Im Opel der 33-Jährigen befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch Hunde, die an Bekannte der Autofahrerin übergeben wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell