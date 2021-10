Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg - Diebstahl eines hochwertigen Mercedes vom Parkplatz in der Sandwigstraße, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag (16.10.21) auf Sonntag (17.10.21) wurde ein Mercedes AMG SL 63 im Wert von ca. 150000 Euro vom Parkplatz linkseitig der Fördeland-Therme in der Sandwigstraße in Glücksburg entwendet. Das Cabriolet, mit einer Folierung in der Farbe violett, wurde am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Diebstahl wurde Sonntagmittag festgestellt. Die Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge am Samstagabend oder in der Nacht beobachtet, die mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Wer hat das entwendete Fahrzeuge am Samstagabend oder in der Nacht gesehen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

