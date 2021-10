Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Autofahrer dreht Video im Stau bei Autoverladung und begeht diverse Verstöße - Warnung der Polizei!

Niebüll (ots)

Im Bereich des Amtes Südtondern wird aktuell ein selbst gedrehtes Video in den Sozialen Medien geteilt. In diesem Video wird ein Verkehrsteilnehmer von seinem Beifahrer gefilmt, wie er durch den Stau an der Autoverladung fährt. Der Fahrer gibt an, dass er jetzt durch das "Urlauberchaos" fahre und es ja "sowieso keinen interessiert, wie man fährt...".

Da in dem Video diverse Verkehrsverstöße und Beleidigungen festzustellen sind, zeigte sich die Polizei Niebüll allerdings sehr interessiert. Sie hat den Fahrer ermittelt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Davon abgesehen, dass das in dem Video gezeigte Verhalten rücksichtlos und gefährlich ist, ist eine solche Verbreitung in den Sozialen Medien in der Regel nicht mehr aufzuhalten. Der Urheber solcher Videos hat keinen Einfluss darauf, wer dieses Video erhält.

Personen, die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Niebüll zu melden (Tel.: 04661 - 40110).

