Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen schnell aufgeklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) Am Sonntagmorgen (14.02.21) kam es in Rheda-Wiedenbrück zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte gegen 09.20 Uhr ein Pkw-Fahrer, der die Umgehungsstraße/B64 in Fahrtrichtung Münster befuhr, in einer Linkskurve mit den dortigen Leitplanken und verursachte Sachschaden. Der bis dahin unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Aufmerksame Zeugen verfolgten das Fahrzeug bis Herzebrock-Clarholz, wo der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer letztlich durch die eingesetzten Polizeikräfte gestellt werden konnte. Dem Unfallverursacher, der im Übrigen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrererlaubnis war, wurde eine angeordnete Blutprobe entnommen. Weitere Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell