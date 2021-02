Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer im Spänebunker

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwochbend (10.02., 19.28 Uhr) wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Feuer in einem Spänebunker an der Industriestraße gerufen.

Vor Ort konnten Glutnester innerhalb des Bunkers ausgemacht werden. Diese konnten vor Ort zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Am Donnerstagmorgen (11.02., 03.57 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei abermals über eine Hitzeentwicklung an der Anschrift informiert. Die Funken, bzw. das sich daraus entfachende Feuer konnten durch die Kräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten über mehrere Stunden an.

Die Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden befindet sich im sechsstelligen Bereich.

