Am Dienstag versuchte ein 19-Jähriger in Lehr zu flüchten.

Gegen 14.30 Uhr befand sich der junge Mann in einem Einkaufsmarkt in der Junginger Straße. Ein Zeuge beobachtete wie der Mann eine Getränkeflasche in seine Jacke steckte und das Geschäft verließ. Der Zeuge sprach ihn an. Daraufhin versuchte der Dieb zu flüchten. Dem Zeugen gelang es mit Hilfe eines weiteren Zeugen den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, da dieser immer wieder flüchten wollte.

