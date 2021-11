POL-GI: Sicheres Gießen - Kontrollen der "Arbeitsgruppe Fahrrad" + Überholvorgang führt zu Unfall + Schwerverletzte nach Unfall +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 17.11.2021:

Sicheres Gießen - Kontrollen der "Arbeitsgruppe Fahrrad" + Überholvorgang führt zu Unfall + Schwerverletzte nach Unfall +

Korrektur zur Meldung vom 16.11.2021:

Gießen: Hochwertiger PKW in Kleinlinden nicht gestohlen - Nachtrag zur Meldung vom 16.11.2021 um 16.12 Uhr Wir berichteten gestern über den Diebstahl von zwei hochwertigen PKW in Allendorf und in Kleinlinden. Dabei ist uns irrtümlicherweise ein Fehler unterlaufen. In der Straße "Altes Gericht" scheiterten der Täter offenbar, so dass es nicht zu einem Diebstahl des grauen Audi. Die Polizei geht dennoch davon aus, dass der Unbekannte in diesem Fall einen Funkwellenempfänger nutzte. Offenbar misslang die Übertragung der Funkwellen, da der Besitzer des A6 seinen Fahrzeugschlüssel nicht im Bereich der Haustüre bzw. in der Nähe des PKW liegen hatte. Der Zeitpunkt des Diebstahles war nach ersten Erkenntnissen am Dienstag gegen 01.45 Uhr. Beschreibung eines Tatverdächtigen: Er war dunkel gekleidet und hatte einen Rucksack dabei. Er trug Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei sucht nach wie vor nach Zeugen und bittet um Hinweise an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Sicheres Gießen - Kontrollen der "Arbeitsgruppe Fahrrad"

Die Arbeitsgruppe "Fahrraddiebstahl", die Teil des Konzeptes Sicheres Gießen ist, führte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lich am Dienstag Fahrradkontrollen in der Gießener Innenstadt, am Lahnufer und am Bahnhof durch. Dabei stellten die Beamten zwei Fahrräder sicher. Zwischen 11.30 und 16.00 Uhr kontrollierten sie 18 Fahrräder, ein PKW und eine Person. In der Liebigstraße stellten sie ein Fahrrad des Herstellers "CUBE" sicher. Es war in Baden-Württemberg gestohlen worden und kann nun wieder zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer aus dem Wetteraukreis. Ebenfalls gestohlen war ein Fahrrad, welches die Beamten in der Bahnhofstraße überprüften. Auch das Rad des Herstellers nahmen die Beamten mit und informierten den Eigentümer. Die Polizistinnen und Polizisten überprüfen bei solchen Aktionen nicht nur die Eigentumsverhältnisse der Bikes, sondern sie geben auch den Fahrradfahrenden den ein oder anderen Tipp das Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Mehr finden Sie auf rund um die Sicherung von Fahrrädern auf unserer Internetseite: https://k.polizei.hessen.de/406267310

Gießen: Blutentnahme nach Verkehrskontrolle

Nach einer Verkehrskontrolle in der Westanlage nahmen die Beamten einen 26-Jährigen mit auf die Polizeiwache. Sie stoppten den Fahrer am Dienstag gegen 14.55 Uhr, weil er seine Finger offenbar nicht von seinem Handy lassen konnte. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Sein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC und Kokain. Nach einer Blutentnahme durfte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Gießen: Ohne Führerschein und mit Messer erwischt

Ohne Führerschein und mit einem verbotenen Messer erwischten Polizisten am Dienstagabend einen Rollerfahrer in der Lahnstraße. Sie stoppten den 23-Jährigen gegen 18.45 Uhr. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter ein Einhandmesser in seiner Jackentasche. Sie leiteten gegen ihn zwei Ermittlungsverfahren wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Gießen: PKW in der Ederstraße zerkratzt

2.000 Euro Sachschaden an einem Skoda hinterließen Unbekannte in der Ederstraße. Die Vandalen zerkratzten zwischen 20.00 Uhr am Freitag und 07.00 Uhr am Montag die Motorhaube, den rechten Kotflügel und die Beifahrertür des blauen Fabia. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Baumaschine aus Rohbau entwendet

Auf einen Grabenstampfer hatten es Unbekannte in der Friedrichstraße abgesehen. Sie schlugen zwischen 14.00 Uhr am Montag und 10.00 Uhr am Dienstag in einem Rohbau zu und entwendeten dort die etwa 1.000 Euro teure Baumaschine. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit unbekannter Waffe geschossen

In der Max-Eyth-Straße schoss ein unbekannter Autofahrer mit einer Waffe (vermutlich Schreckschusswaffe) in Richtung des Raucherbereichs einer Firma. Dabei traf er einen 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen am Arm, der sich nach ersten Erkenntnissen nicht verletzte. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem weißen BMW. Wer hat den Vorfall am Dienstag gegen 22.30 Uhr beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Bäckereischeibe mit Tisch eingeworfen Offenbar mit einem Tisch warf ein Unbekannter die Scheibe einer Bäckerei in der Grünberger Straße ein. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 21.30 Uhr. Ein Zeuge sah noch, wie eine Person von dort weglief. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

B457/Hungen: Überholvorgang führt zu Unfall Am Dienstag (16.November) gegen 12.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Lich mit einem Traktor die Bundesstraße 457 von Hungen in Richtung Nidda und beabsichtigte nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Offenbar übersah dies ein 59-jähriger Mann in einem Mercedes, der den Traktor überholen wollte. Dabei streifte der Mercedes-Fahrer die Zugmaschine, überfuhr einen Leitpfosten und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An dem Fahrzeug des 59-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Schwerverletzte nach Unfall

Ein 47-jähriger Mann aus Gießen in einem Ford fuhr am Dienstag (16.November) gegen 15.40 Uhr von Ebers-Göns in Richtung Oberkleen. Dabei übersah der Ford-Fahrer offenbar eine 32-jährige Frau mit einem Postfahrzeug, die auf der Hauptstraße in Richtung Niederkleen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 32-Jährige schwere Verletzungen zu zog und der Gießener sich leicht verletzte. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Eine 45-jährige Frau aus Reiskirchen in einem VW befuhr am Dienstag (16.November) gegen 14.00 Uhr die Bleichstraße in Richtung Ludwigstraße und ein 57-jähriger Gießener in einem Skoda fuhr in entgegengesetzter Richtung. Im Vorbeifahren kollidierten die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Zusammenstoß beim Rangieren

Am Dienstag (16.November) gegen 16.30 Uhr beabsichtigte ein 74-jähriger Mann aus Hungen in einem Ford aus einer Parklücke in der Obertorstraße auszuparken und stieß dabei offenbar gegen den VW eines 48-Jährigen, der am Fußgängerüberweg hielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Biebertal: Von der Fahrbahn abgekommen

6.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Dienstagabend (16.November). Ein 46-jähriger Mann aus Gießen in einem Skoda befuhr gegen 18.00 Uhr die Landstraße 3047 von Frankenbach nach Wettenberg. Im Kurvenbereich kam der Skoda-Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Schild beschädigt Offenbar beim Rückwärtsfahren beschädigte ein zunächst Unbekannter in einem LKW in der Bahnhofstraße ein Verkehrsschild. Die Ermittlungen führten zu einem 24-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs Mittwochnacht (17.November) gegen 03.35 Uhr fuhr ein zunächst Unbekannter die Straße "Wachholderbusch" in Klein-Linden. In Höhe der Hausnummer 2 fuhr der Unbekannte gegen mehrere Fahrzeuge und beschädigte zwei Zaunpfosten sowie eine Hecke und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 17-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis, die ohne Führerschein und offenbar alkoholisiert unterwegs war. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete die 17-Jährige 0,80 Promille und eine 18-Jährige Mitfahrerin 2,72 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde die 17-Jährige mit zur Wache genommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

