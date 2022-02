Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Passat touchiert E-Scooter-Fahrer

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall am Kreisverkehr in der Riedstraße ist am Freitag ein 28 Jahre alter Elektroroller-Fahrer leicht verletzt worden. Er musste in einer Klinik behandelt werden. Kurz vor 15 Uhr stieß er auf dem Radweg mit dem VW Passat eines 36-Jährigen zusammen, der in den Kreisverkehr einfuhr und in Richtung Max-Stromeyer-Straße und Innenstadt weiterfahren wollte. Am Passat und am Roller entstand zusammen ein Schaden von rund 1000 Euro.

