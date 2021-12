Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Teile eines Zaunelementes entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 14.12.2021 00:00 Uhr bis 15.11.2021, 14:00 Uhr wurden in der Straße Weiße Gärten in Freinsheim Teile eines Zaunelementes demontiert und entwendet. Bislang unbekannte Täter demontierten vier Blenden eines Zaunes, die mit jeweils 10 Schrauben befestigt waren. Warum die Täter die Blenden entwendeten ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell