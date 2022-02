Polizei Dortmund

POL-DO: 84-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0158

Am Dienstagnachmittag (7. Februar) ist es an der Kreuzung "Am Remberg/ Lissaboner Allee" in Dortmund-Schüren zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der 59-jährige Autofahrer aus Castrop-Rauxel beim Rechts-Abbiegen den 84-jährigen Dortmunder. Er stand gegen 16.10 Uhr mit seinem Opel verkehrsbedingt auf der Lissaboner Allee und fuhr anschließend nach rechts auf die Straße Am Remberg, als er plötzlich einen Knall hörte und den Fußgänger bemerkte.

Glücklicherweise ereignete sich der Unfall bei Schrittgeschwindigkeit, dennoch wurde der Senior am Arm verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu minimalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell