Polizei Dortmund

POL-DO: Betrunkener Fahrer stürzt mit Kleintransporter in eine Baugrube

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0156

Mit einem Mercedes-Sprinter fuhr ein 35-jähriger Mann in der Nacht zu Dienstag (8.2.2022) um 3.05 Uhr auf der B236 in Richtung Lünen. Am Ende der Bundesstraße hätte er nach links oder nach rechts abbiegen müssen. Stattdessen fuhr er über die Kreuzung hinaus und stürzte mit dem Sprinter in eine etwa drei Meter tiefe Baugrube. Mit der Front voran klemmte der Kleintransporter herab geneigt in der Grube fest.

Der leicht verletzte Fahrer konnte den Sprinter, jedoch die Grube nicht alleine verlassen. Der Rettungsdienst transportierte den inzwischen aus der misslichen Lage befreiten Fahrer später in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Denn ein Atem-Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der 35-Jährige den Transporter unter dem Einfluss von Alkohol steuerte.

Der Polizei erklärte der Fahrer zunächst, dass er keinen Führerschein besitze. Dann waren es auf einmal drei Führerscheine, die er sein Eigentum nannte. Jedoch habe er keinen davon dabei. Das Krankenhaus konnte der Mann nach ambulanter Behandlung verlassen.

In der Nacht war die Bergung des Sprinters nicht möglich. Derzeit kann der Verkehr ungehindert fließen, da der Transporter in der Grube festklemmt und den Verkehr nicht behindert. Die Bergungsarbeiten durch einen Kran beginnen am heutigen Tag zu einem derzeit noch nicht zu bestimmenden Zeitpunkt. Auch über die Dauer und die Auswirkungen der Arbeiten für den Verkehr sind aktuell keine Aussagen möglich.

Wir berichten nach.

