Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: Autobahn 1 nach Unfall bei Schwerte in Richtung Bremen für mehrere Stunden gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0157

Wie bereits in der Pressemitteilung Nr. 0154 berichtet, war die A 1 in Richtung Bremen am Montagabend (7. Februar) bis in die Nacht wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Belarus um 15.22 Uhr das Ende eines Staus und kollidierte mit dem Sattelzug eines 33-Jährigen aus Rumänien. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 33-Jährigen in den vor ihm stehenden Lkw eines 40-jährigen Polen geschoben. Zwei Lkw-Fahrer wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Rücksprache mit einem Arzt konnten sie jedoch als unverletzt wieder entlassen werden.

Bei dem Verkehrsunfall kam es zu erheblichem Sachschaden und einer Sperrung der Autobahn bis 23.25 Uhr. Die Reinigungsarbeiten zogen sich aufgrund einer großen Menge Glas auf der Fahrbahn in die Länge.

Der Gesamtschaden wird auf über 150.000 Euro geschätzt.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5140704

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell