Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

B241 (js) Am 09.11.21, gegen 07.05 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die B 241 aus Richtung Volpriehausen kommend in Richtung Gierswalde. Dabei geriet der LKW von der Straße ab und beschädigte einen Leitpfahl. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

