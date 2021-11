Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren eines E-Scooters unter Drogeneinfluss

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Montag, den 08.10.2021, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 07:50 Uhr, den Fahrer eines E-Scooters in der Tiedexer Straße in Einbeck. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem aus Gleichen stammenden Mann körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde gegen den 18-Jährigen ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt.

