POL-OS: Ankum: Kleinkraftrad flüchtete vor der Polizei (neu)

Ankum (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:10 Uhr, lieferten sich eine junge Frau und ein junger Mann eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Auf der Lingener Straße war einer Funkstreife aus Bersenbrück ein rotes Kleinkraftrad (Roller) aufgefallen, eine Verkehrskontrolle sollte durchgeführt werden. Als Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte der Roller anstatt zu stoppen. Die Verfolgungsfahrt führte durch diverse Straßen im Ankumer Ortskern.

Das angebrachte Versicherungskennzeichen wurde während der Fahrt umgeklappt, um eine Ablesbarkeit zu verhindern. Als der Streifenwagen den Roller stoppen wollte, schrammte das Zweirad auf seiner Flucht seitlich am Dienstfahrzeug vorbei und setzte seinen Weg im Bereich des Ankumer Sees fort. In der Straße Am Schusterboll überholte der Streifenwagen das flüchtige Zweirad abermals und verengte den Fahrweg. Der Roller prallte abermals gegen das Dienstfahrzeug. Als die Flüchtigen von den Beamten ergriffen wurden, steuerte das Kleinkraftrad in die Hecke eines Anwohners. Verletzt wurde bei dem Sachverhalt niemand. Auf dem Roller hatten 18-Jährige und ein 17-Jähriger gesessen, beide aus Handrup. Beide Personen hatten das Kleinkraftrad abwechselnd geführt, einen Führerschein haben beide nicht. Das angebrachte Kennzeichen gehörte nicht zum Fahrzeug. Die beiden Angetroffenen erwarten nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Kennzeichenmissbrauch. Der entstandene Sachschaden am Streifenwagen und der Hecke wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Eine ortsfremde Polizeidienstelle nahm den Verkehrsunfall auf. Bei beiden Flüchtigen wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der für mehrere Substanzen positiv ausfiel. Entsprechend wurden Blutproben zur Beweissicherung entnommen.

