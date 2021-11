Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Am Martinsgraben und Friedrich-List-Straße Montag, 08.11.2021, 08:00 und 14:00 Uhr

NORTHEIM(da) - Gleich zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stellten Beamte am gestrigen Montag fest. Weil er mit dem Handy am Ohr während der Fahrt telefonierte, wurde zunächst ein 27-jähriger Einbecker um 08.00 Uhr im Bereich Am Martinsgraben kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamte körperliche Auffälligkeiten bei dem PKW-Fahrer fest, ein anschließender Schnelltest verlief positiv. Zudem konnte bei dem Mann eine geringe Menge Cannabis festgestellt werden. Um 14:30 Uhr zeigte ein 25-jähriger Northeimer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Friedrich-List-Straße ebenfalls neurologische Auffälligkeiten. Auch bei ihm reagierte der Schnelltest positiv. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

