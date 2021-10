Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwelbrand in Mülltonne

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei kamen heute Nacht (08.10.2021), gegen 02:45 Uhr in der Haeckelstraße in Gera zum Einsatz, nachdem von der der Brand einer Mülltonne gemeldet wurde. Aus noch ungeklärter Ursache entstand ein Schwelbrand in der blauen Papiertonne, welchen die Feuerwehr löschte. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen genommen. (RK)

