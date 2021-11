Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schläge mit Regenschirm am Bahnhof Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim- (wen) Am Montag, den 01.11.2021 gg. 06.10 Uhr, kam es am Bahnhof in Bad Gandersheim zu einer Körperverletzung, bei der eine ca. 55 Jahre alte Frau eine andere, dort auf den Zug wartende, Bahnreisende scheinbar grundlos mit einem Regenschirm gegen die Beine geschlagen und beleidigt hat. Das 24jährige Opfer erlitt hierbei Verletzungen. Weitere Personen, welche diesen Vorfall beobachtet haben , werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim (Tel. 05382/919200) zu melden.

