Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Fahrradfahrer bei Unfall in Wiesbaden schwer verletzt - Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Mz.-Kastel, Rampenstraße,

Mittwoch, 06.10.2021, 15:59 Uhr

(cp)In der Rampenstraße in Wiesbaden kam es Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 70-jähriger Mann wurde dabei mit seinem Fahrrad zwischen der Eleonorenstraße und dem Hochkreisel im Stadtteil Mz.-Kastel von einem Taxi erfasst und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll der 70-jährige Bischofsheimer gegen 16:00 Uhr auf seinem Fahrrad von den Rheinwiesen aus kommend die Rampenstraße in Mz.-Kastel überquert haben. Dabei habe er jedoch ein von links kommendes Taxi übersehen. Der 59-jährige Fahrer des Taxis war aus Richtung Biebrich kommend in Richtung Mainz unterwegs und versuchte noch zu bremsen und auszuweichen. Dennoch erfasste das Taxi den 70-Jährigen, der durch den Aufprall zu Boden geschleudert wurde. Der Senior, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell