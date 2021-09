Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag, 26.09.2021, 15:54 Uhr

(cp)Ein Streit unter Nachbarn mündete Sonntagnachmittag in Wiesbaden in einem größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Eine der Beteiligten hatte Pfefferspray versprüht.

Die Ursache war eine Ruhestörung. Eine 69-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Ollenhauer-Straße fühlte sich durch ihre Nachbarn und deren Familienbesuch gestört. Die Frau sprach daher gegen 15:55 Uhr ihren 52-jährigen Nachbarn und dessen 51-jährige Ehefrau an, wobei es zwischen ihnen im Hausflur sofort zum Streit gekommen sein soll. Hierbei sollen gegenseitige Beleidigungen gefallen sein und der Mann und die 70-Jährige hätten sich sogar gegenseitig angespuckt. Die 69-Jährige habe sich schließlich bedroht gefühlt und deswegen mit einem Tierabwehrspray in Richtung des Ehepaars gesprüht. Während der Mann unverletzt blieb, erlitt seine Ehefrau Atembeschwerden. Zudem klagten auch zwei Gäste der Eheleute, ein 58-jähriger Cousin und eine 12-jährige Enkelin der Eheleute durch den Sprühnebel über Atemwegsreizungen. Ebenso wie die 69-Jährige selbst, die scheinbar auch den Sprühnebel eingeatmet hatte. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst, konnten alle Beteiligten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die 69-Jährige und ihr Nachbar müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

