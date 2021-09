Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++zwei Schwerverletzte bei Unfall+++

Wiesbaden (ots)

Zwei Schwerverletzte bei Unfall,

Wiesbaden, L3028, zwischen Nordenstadt und Delkenheim, Freitag, 24. September 2021, 18.30 Uhr

(akl) Am Freitagabend ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der L 3028 zwischen Nordenstadt und Delkenheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 37jährige Frau aus Mainz befuhr mit einem weißen Hyundai die Landesstraße aus Richtung Nordenstadt. Nach Zeugenangaben habe sie trotz Überholverbot vor der dortigen Kuppe und Kurve mehrere Fahrzeuge überholt. Vor einem entgegenkommenden Mercedes konnte sie nicht mehr rechtzeitig einscheren, die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die Mainzerin als auch die 62 Jahre alte Mercedesfahrerin aus Wiesbaden schwer verletzt. Die 37Jährige musste durch Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Die Mercedesfahrerin wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an diesen und einer beschädigten Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt. Gegen die Frau aus Mainz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell