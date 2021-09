POL-WI-KvD: +++Körperverletzungen+++Rabiate Ladendiebin+++Baustellendiebstahl+++ Mülltonnenbrand+++Unfall mit mehreren Verletzten+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße/Warmer Damm, Samstag, 11.09.2021, 19:10 Uhr

(cp)Zwei junge Männer wurden Samstagabend in Wiesbaden von zwei Unbekannten grundlos mehrfach geschlagen und leicht verletzt. Die beiden 18-Jährigen befanden sich zusammen mit Freunden gegen 19:10 Uhr in der Grünanlage "Warmer Damm", im Bereich des Schillerdenkmals hinter dem Staatstheater. Plötzlich kamen ihnen zwei unbekannte Männer entgegen, die sie kurz ansprachen und dann auch schon auf die beiden einschlugen. Als sich um die Auseinandersetzung herum eine kleine Menschentraube bildete, flüchteten die Täter in Richtung Rheinstraße. Einer der Täter soll circa 190 cm groß sein und dunkle gelockte Haare haben. Er habe einen Oberlippenbart und sei mit einem weißen T-Shirt, einer weißen kurzen Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Zum zweiten Täter ist nur bekannt, dass er dunkle Sportbekleidung trug. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

2. Läufer behindert, beleidigt und geschlagen, Wiesbaden, Mitte, Kurpark, Samstag, 11.09.2021, 21:55 Uhr

(cp)Am Samstagabend behinderten vier Unbekannte in Wiesbaden Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Wohltätigkeitslaufs im Wiesbadener Kurpark und beleidigten eine von ihnen noch. Als einer der Läufer sie darauf ansprach, schlugen zwei der Jugendlichen auf ihn ein. Die vier jungen Männer fuhren zunächst jeweils zu zweit auf zwei E-Tretrollern entlang der Strecke des 25-Stunden-Laufs im Kurpark herum. Gegen 21:55 Uhr manövrierten sie ihre Gefährte schließlich auf die Stecke und blockierten diese sodann. Eine 29-jährige Teilnehmerin musste somit ausweichen, um die Gruppe herumlaufen und wurde anschließend noch von einem der Männer unsittlich beleidigt. Ein nachfolgender Läufer bemerkte den Zwischenfall und sprach die Männer an. Diese fuhren hieraufhin mit den Rollern an dem 54-Jährigen vorbei und versperrten ihm den Weg. Zwei von ihnen stiegen nun ab und schlugen gemeinsam auf den Mann ein, der hierdurch sogar stürzte, glücklicherweise aber nur leicht verletzt wurde. Als er die Polizei rufen wollte, flüchteten die Männer. Zwei von ihnen mussten nun allerdings laufen, da der 54-Jährige einen der Roller zu fassen bekam und festhalten konnte. Die vier Personen sollen alle im Alter circa 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter sei etwa 180 cm groß und etwa 85 kg schwer gewesen. Er habe dunkle Haare gehabt und ein weißes Sweatshirt getragen. Der andere sei circa 175 cm groß und auffallend schlank gewesen. Dieser habe leicht gelockte schwarze Haare gehabt und schwarze Kleidung getragen. Die beiden anderen Männer können nicht näher beschrieben werden. Hinweise zu den Tätern nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

3. Rabiate Ladendiebin,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Samstag, 11.09.2021, 12:30 Uhr

(cp)Mit einer rabiaten Ladendiebin hatte es am Samstagmittag der Detektiv einer Drogerie in der Kirchgasse zu tun. Die Frau war zuvor von dem Ladendetektiv ertappt worden, als sie das Geschäft mit Kosmetikartikeln im Wert von mehreren hundert Euro verlassen hatte, ohne diese zu bezahlen. Der Mann folgte der Täterin und hielt sie vor dem Geschäft fest. Hiergegen aber wehrte sich die 26-Jährige, kratzte ihren Verfolger mehrfach am Arm und konnte sich losreißen. Der Ladendetektiv gab jedoch nicht so leicht auf und verfolgte die Dame bis in ein nahegelegenes Kaufhaus, wo sie schließlich durch die hinzugerufene Polizei festgenommen wurde. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

4. Baustellendiebstahl,

Wiesbaden, Kastel, Wiesbadener Straße 80, Freitag, 10.09.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 11.09.2021, 06:45 Uhr

(cp)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drangen unbekannte Täter in eine Baustelle in der Wiesbadener Straße in Kastel ein und entwendeten Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von rund 14.000 Euro. Die Täter brachen in einem der Rohbauten einen Lagerraum sowie einen Container auf dem Baustellengelände auf. Von dort ließen sie dann mehrere Bohrhämmer, Akkuschrauber, Winkelschleifer und andere Baumaschinen sowie diverse Messtechnik mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 3450 in Verbindung zu setzen.

5. Mülltonne angezündet,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Georg-August-Straße/Philipp-Holl-Straße, Samstag, 11.09.2021, 20:00 Uhr

(cp)Unbekannte haben Samstagabend auf dem Gelände der Diltheyschule eine Mülltonne angezündet. Der Brand wurde gegen 20:00 Uhr von einem Passanten in der Philipp-Holl Straße, auf der rückwärtigen Seite des Schulgeländes an der Sporthalle bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf Hundert Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Unfall mit mehreren Verletzten,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Klarenthaler Straße, Samstag, 11.09.2021, 17:55 Uhr

(ds)Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Dotzheimer Straße und Klarenthaler Straße in Wiesbaden wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Ein 27-jähriger Mann aus Schlangenbad befuhr um 17.55 Uhr mit seinem grauen VW Golf die Dotzheimer Straße aus Richtung Wiesbadener Straße kommend in Fahrtrichtung 1. Ring. Mittig im Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße / Klarenthaler Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem blauen Aston Martin eines 30 Jahre alten Mannes aus Würzburg, der die Klarenthaler Straße aus Richtung Ringkirche in Richtung Elsässer Platz befuhr. Beide Unfallbeteiligte gaben an, sie wären bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren. Durch den Zusammenstoß werden alle vier Insassen des VW Golf im Alter von 24 bis 33 Jahren leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in verschiedene Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Die 30-jährige Beifahrerin im Aston Martin wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 27.000,- EUR beziffert. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 in Verbindung zu setzen.

