Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verfolgungsfahrt+++Raub+++Mann geschlagen und getreten+++Trickdiebe erbeuten Geldbörse+++Missbrauch von Notrufen+++ Unfall mit Schwerverletztem und hohem Sachschaden

Wiesbaden (ots)

1. Verfolgungsfahrt in Wiesbaden - Zeugen und Geschädigte gesucht, Wiesbaden, Mitte / Südost / Biebrich / Erbenheim, 11.09.2021, 14:21 Uhr

(cp)Ein Mercedes-Fahrer flüchtete am Samstagmittag in Wiesbaden vor der Polizei und missachtete dabei, mit stark überhöhter Geschwindigkeit, mehrere rote Ampeln. Durch seine rücksichtslose Fahrweise wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Eine Polizeistreife war gegen 14:20 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz, schaltete hierfür an der Kreuzung Emser Straße / Schwalbacher Straße Blaulicht und Martinshorn an und tastete sich in die Kreuzung ein. Just ist diesem Moment gab der junge Fahrer eines Mercedes-Benz Cabrio Vollgas. Er zog rechts an dem Streifenwagen vorbei und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Rheinstraße. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Diese führte zunächst über die Schwalbacher Straße, die Oranienstraße, den Kaiser Friedrich-Ring und die Straße Am Landeshaus in die Biebricher Allee. Dabei soll der Fahrer äußerst rücksichtslos gefahren sein. Er habe teilweise auf über 100 km/h beschleunigt und mehrere rote Ampel missachtet. Zudem sei er mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Hierdurch und durch wilde Spurwechsel und Überholmanöver soll er mehrere andere Verkehrsteilnehmer zum Bremsen und zum Ausweichen gezwungen haben. Um keinen Unfall oder eine weitere Gefährdung anderer zu riskieren, brachen die Beamten die Verfolgungsfahrt ab und verloren das Fahrzeug in Höhe Varusstraße aus den Augen. Im Rahmen der Fahndung soll der Mercedes dennoch in mehreren Nebenstraßen der Biebricher Allee, des Theodor-Heuss-Rings, des Siegfriedrings und hier zuletzt in Höhe der Berliner Straße mit unveränderter Fahrweise aufgefallen sein. Das Fahrzeug wurde letztlich von der Polizei in der Moabiter Straße in Erbenheim geparkt aufgefunden und sichergestellt. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Menschen, die Fotos oder Videos aufgezeichnet haben, vor allem aber andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, welche gefährdet wurden werden gebeten, sich bei dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

2. Raub in Wiesbaden - Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Mitte, Schützenhofstraße / Coulinstraße, Samstag, 11.09.2021, 15:50 Uhr

(cp)Am Samstag wurde in der Wiesbadener Innenstadt ein junger Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Täter flüchtete.

Der 17-jährige Wiesbadener befand sich am Nachmittag mit seinen Einkäufen in der Schützenhofstraße auf dem Heimweg. Auf der Treppe von der Schützenhofstraße zur Coulinstraße soll sich ihm gegen 15:50 Uhr ein Unbekannter in den Weg gestellt haben, der ihn mit einem Messer bedroht und Geld fordert habe. Der junge Mann habe dem Täter dann sein gesamtes Bargeld ausgehändigt. Anschließend soll der Täter mit seiner Beute, insgesamt nur wenige Euro, in Richtung Michelsberg geflüchtet sein.

Der Täter soll circa 190 cm groß und drahtig gewesen sein und braune Augen gehabt sowie akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben. Er sei mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Sporthose mit einem weißen Herstellerlogo und schwarzen Sportschuhen der Marke Nike bekleidet gewesen. Die Kapuze des Hoodie habe der Täter hierbei tief ins Gesicht gezogen und er habe dazu noch eine dunkle Alltagsmaske getragen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Mann wurde geschlagen - Täter flüchtete, Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher Straße, Samstag, 11.09.2021, 00:00 Uhr

(jka)Ein 31-Jähriger verdankt dem beherzten Eingreifen eines Zeugen, dass er im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung nur leicht verletzt wurde. Der Zeuge sah gegen 00:00 Uhr im Bereich der Schwalbacher Straße / Faulbrunnenplatz, dass ein Geschädigter von einem bislang unbekannten Täter mehrfach geschlagen und getreten wurde. Ein ungefähr 35 Jahre alter und ca. 170 cm großer Mann, mit Dreitagebart, kurzen schwarzen Haaren, bekleidet mit hellgrauem Pullover und verwaschener Jeans soll aus bislang unbekanntem Grund sein Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen und gegen ein Bein getreten haben. Als der Geschädigte schließlich am Boden lag mischte sich der Unbeteiligte Zeuge ein, woraufhin der Täter flüchtete. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und konnte nach der vor Ort durch den Rettungsdienst durchgeführten Erstversorgung nach Hause gehen. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

4. Trickdiebe erbeuten Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld, Wiesbaden, Mitte, Goldgasse, Freitag, 10.09.2021, 15:30 Uhr

(jka)Am Freitagnachmittag haben Taschendiebe in der Wiesbadener Innenstadt erneut ihr Unwesen getrieben. Die Spielarten der Taschen- und Trickdiebe sind bekannt, führen aber immer wieder zum Erfolg. Auch an diesem Freitag erbeuteten die Täter Bargeld, Kredit - und EC-Karten sowie private Papiere im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor, da der Diebstahl erst bemerkt wurde, als die Täter bereits mit ihrer Beute geflüchtet waren. Der Geschädigte erinnert sich jedoch daran, dass er bei der Einnahme seines Essens im Außenbereichs einer Lokalität in der Goldgasse von einer unbekannten Frau angestoßen wurde. Sie soll Teil einer Dreiköpfigen Damengruppe im Alter von ungefähr 50 Jahren gewesen sein. Hinweisgeber, Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

5. Feuermelder beschädigt - Einsatz der Feuerwehr, Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher Straße, Freitag, 10.09.2021, 18:20 Uhr

(jka)Am frühen Freitagabend wurde die Wiesbadener Feuerwehr sowie die Polizei zu einem möglichen Brand in die Schwalbacher Straße zu einem Parkhaus gerufen. Aufgrund eines ausgelösten Feueralarms rückten ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und Streifenwagen der Wiesbadener Polizei an, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Der Alarm entpuppte sich jedoch als "übler" Streich. Bislang unbekannte Täter hatten in einem Parkhaus die Schutzscheibe eines Feuermelders eingeschlagen und dadurch den Alarm ausgelöst. Darüber hinaus wurde ein für Notfälle gedachter Feuerlöscher ohne Grund ausgeleert. Glücklicherweise wurden während dieses unnötigen Einsatzes die Rettungskräfte bei keinem wirklichen Notfall benötigt. Ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer 0611 / 3452140 entgegen.

6. Unfall zwischen Radfahrer und Kind - beide verletzt, Mainz-Kostheim, Im Sampel-Am Rübenberg, Freitag, 10.09.2021, 16:00 Uhr

(jka)Auf einem Bürgersteig im Bereich Im Sampel/Am Rübenberg ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem 8-Jährigen Kind und einem 41-jährigen Radfahrer. Der 41-Jährige soll mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Straße Im Sampel aus Richtung Römerfeld kommend befahren haben. Das 8-jährige Mädchen soll dem Radfahrer auf demselben Bürgersteig entgegengekommen sein. An der Ecke Im Sampel / Am Rübenberg stießen beide zusammen, stürzten auf den Gehweg und wurden leicht verletzt. Der Fahrradfahrer konnte nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wieder nach Hause. Das Mädchen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen dieses Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611 / 3452240 beim 2. Polizeirevier in Mainz-Kostheim.

7. Auto frontal gegen Baum - Fahrer verletzt - mehrere Zehntausend Euro Sachschaden, Wiesbaden, Klarenthal, Wilfried-Ries-Straße, Freitag, 10.09.2021, 19:45 Uhr

(jka)Am Freitagabend befuhr ein 40-Jähriger mit seinem BMW die Wilfried-Ries-Straße aus Richtung Aarstraße kommend in Richtung Lahnstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der BMW-Fahrer im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem hochwertigen Auto frontal gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf ungefähr 60.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Räumung der Unfallstelle war der Verkehr bis 21:20 Uhr leicht eingeschränkt. Zeugen dieses Unfalls melden sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 3452340.

