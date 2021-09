Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, - Zeugen gesucht !

Wiesbaden (ots)

Mainz-Kastel, Biebricher Straße 74,

Mittwoch, 08.09.2021, 15:04 Uhr

(mv)Am Mittwochmittag gegen 15:04 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Biebricher Straße in Mainz-Kastel, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 71-Jähriger Radfahrer aus Wiesbaden, der mit seinem Rad auf der Biebricher Straße vermutlich in Richtung Wiesbaden-Biebrich unterwegs war, zu Fall. Ein Ersthelfer konnte den Mann blutend auf dem Gehweg liegend feststellen. Er leistete bis zum Eintreffen eines verständigten Rettungswagens, Erste Hilfe. Die Polizei konnte während der Unfallaufnahme keine Zeugen des Unfallgeschehens feststellen. Deswegen bittet die Polizei, Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611-345 2240 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell