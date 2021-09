Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Fahrrad gestohlen+++mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten und hohen Sachschäden+++

Wiesbaden (ots)

1. Hochwertiges Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Mauergasse / Neugasse, Freitag, 03.09.2021, zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr

(ds)Am frühen Freitagabend wurde ein hochwertiges Fahrrad in Wiesbaden gestohlen. Ein 53-jähriger Wiesbadener stellte sein Mountainbike an einem Fahrradständer in der Mauergasse / Neugasse ab und sicherte dieses mit einem Drahtseilschloss. Unbekannte Täter durchtrennten im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr das Schloss und entwendeten das Fahrrad. Hierbei handelte es sich um ein hochwertiges, blaues Mountainbike der Marke MITECH mit 29-Zoll Bereifung und 18-Gang Nabenschaltung im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611-345-2440 in Verbindung zu setzen.

2. Radfahrerin verletzt - Unfallflucht

Wiesbaden, Biebricher Allee / Konrad-Adenauer-Ring, Freitag, 03.09.2021, 12:50 Uhr

(ds)Am Freitagmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Radfahrerin stand gegen 12.50 Uhr mit ihrem Fahrrad, einem Pedelec, an der Fußgängerampel Biebricher Allee / Konrad-Adenauer Ring. Als die Ampel für Fußgänger und Radfahrer auf Grün schaltete, fuhr sie mit dem Fahrrad an, um in Richtung Theodor-Heuss-Ring weiterzufahren. Dabei wurde sie von einem Pkw touchiert, der vom Konrad-Adenauer-Ring kommend nach rechts in die Biebricher Allee abbog. Die 64-jährige aus Wiesbaden kam dadurch zu Fall und verletzte sich erheblich am Bein. Sie wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw, es soll sich dabei um ein hellblaues Fahrzeug gehandelt haben, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2540 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Radfahrer schwer verletzt, Mainz-Kastel, Rampenstraße, Freitag, 03.09.2021, 19:35 Uhr

(ds)Am frühen Freitagabend kam es in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 70-jähriger Mann aus Mainz befuhr gegen. 19.35 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg seitlich neben der Rampenstraße aus Richtung Wiesbadener Straße kommend in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher befuhr mit seinem Rennrad diesen Radweg aus Richtung Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Wiesbadener Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des DLRG kam es in einem leichten, unübersichtlichen Kurvenbereich zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Dabei kamen beide Fahrradfahrer zu Fall. Durch den Sturz wurde der 70-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, schwer im Kopfbereich verletzt. Er wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige, der mit einem Fahrradhelm ausgerüstet war, erlitt eine leichte Schürfwunde und klagte über Nackenschmerzen.

4. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - zwei Personen verletzt - hoher Sachschaden, Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße Ecke / Saarstraße, Samstag, 04.09.2021, 08:25 Uhr

(jka)Am frühen Samstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich der Erich-Ollenhauer-Straße und der Saarstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinbus bei dem beide Autofahrer leicht verletzt wurden. Gegen 08:30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Skoda die Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Erasmusstraße kommend um nach links in die Saarstraße einzubiegen, während ein 40-Jähriger mit seinem Kleinbus die Saarstraße in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Autofahrer wurden beide leicht verletzt konnte jedoch nach ärztlicher Behandlung am Unfallort wieder nach Hause. Der Gesamtschaden an dem Auto und dem Kleinbus wird auf mindestens 14.000 Euro geschätzt. Zeugen dieses Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611 / 3452340 beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden.

5. Kollision mit Linienbus - hoher Sachschaden, Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Ring / Biebricher Allee, Samstag, 04.09.2021, 09:40 Uhr

(jka)Gegen 09:40 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Kaiser-Friedrich-Ring / Biebricher Allee zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Linienbus einer Wiesbadener Verkehrsgesellschaft auf dem Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Hauptbahnhof kommend und bog nach links in Richtung Biebricher Allee ab. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Bus mit dem VW Passat eines Wiesbadeners der in Richtung Berliner Straße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell