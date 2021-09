Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Trickbetrüger+++Schläger unterwegs+++PKW aufgebrochen+++Geldbörse gestohlen+++Unfälle mit Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Trickbetrug - falscher Polizeibeamter macht Beute, Wiesbaden, Schlichterstraße, Freitag, 03.09.2021, 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr

(akl) Eine 69jährige Frau aus Wiesbaden ist am Freitagmittag durch den Anruf eines falschen Polizeibeamten getäuscht und betrogen worden. Der angebliche Polizist schilderte am Telefon eine Notlage der Tochter der Seniorin. Diese habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, es müsse zur Abwendung einer Haft eine Kaution bezahlt werden. Dadurch überrumpelt begab sich die Seniorin zu einer Bank, hob den geforderten Geldbetrag ab und übergab diesen an einen vermeintlichen Notar in der Schlichterstraße. Dieser Mann sei 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß mit ausländischem Phänotyp gewesen. Er habe schwarze, nach hinten gestylte Haare gehabt, sei mit einem blauen T-Shirt bekleidet gewesen und habe eine dunkle Umhängetasche aus Stoff mitgeführt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Passant geschlagen,

Wiesbaden, An der Kupferlache, Samstag, 04.09.2021, 00.30 Uhr

(akl) In der Samstagnacht gegen 00.30 Uhr hat ein 39jähriger Mann aus Wiesbaden An der Kupferlache den Streit eines Pärchens beobachtet. Im Anschluss sei er von dem streitenden Mann angegriffen worden und habe mehrere Schläge ins Gesicht bekommen. Der Angreifer sei männlich, etwa 175 - 180 cm groß gewesen und habe kurze Haare mit einem "Boxerschnitt" sowie eine stämmige Figur gehabt. Er sei mit einem hellbraunem T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. In Gaststätte geschlagen,

Wiesbaden, Bärenstraße, Samstag, 04.09.2021, 01.40 Uhr

(akl) Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Bärenstraße ist am Samstag gegen 01.40 Uhr ein 34 Jahre alter Mann aus Seeheim-Jugenheim im Gesicht verletzt worden. Seinen Angreifer beschrieb er als männlich, etwa 170 cm groß mit Pferdeschwanzfrisur. Weitere Angaben zur Sachverhaltserhellung konnte der Geschädigte nicht machen, auch eine medizinische Erstversorgung lehnte er ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

4. Geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Michelsberg, Samstag, 04.09.2021, 04.30 Uhr

(akl) Ein 21jähriger Eppsteiner und ein 24jähriger Idsteiner sind am Samstag gegen 04.30 Uhr am Michelsberg von vier jungen Erwachsenen attackiert, ins Gesicht geschlagen und getreten worden. Zwei Tatverdächtige konnten durch Zeugenhinweise in einer Gaststätte in der Schwalbacher Straße durch die Polizei festgenommen werden. Ein weiterer Täter sei männlich, 185 cm groß mit kurzen dunklen Haaren gewesen. Er habe Narben im Gesicht gehabt und ein beiges T-Shirt angehabt. Der vierte Tatbeteiligte sei männlich, etwa 22 Jahre alt und 165 - 170 cm groß gewesen. Er habe kurze blonde Haare mit einem "Boxerschnitt" gehabt. Weiterhin habe er ein weißes T-Shirt mit Strasssteinen, eine Jeans und eine schwarze Umhängetasche getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. PKW aufgebrochen,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, Zwischen Freitag, 03.09.2021, 18.30 Uhr und Samstag, 04.09.2021, 09.20 Uhr

(akl) Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Stegerwaldstraße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Opel Corsa aufgebrochen worden. Dabei wurden neben elektronischen Geräten auch Fahrzeugteile entwendet. Das Fahrzeug sei am Freitag gegen 18.30 Uhr abgestellt worden. Am Samstagmorgen gegen 09.20 Uhr wurden bei dem Fahrzeug zwei eingeschlagene Scheiben festgestellt. Aus dem Innenraum wurden eine Videokamera und ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Weiterhin wurden die Kennzeichen abgeschraubt und die Autobatterie gestohlen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Geldbörse aus Rucksack gestohlen,

Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag, 04.09.2021, bis 16.15 Uhr

(akl) Am Samstagmittag wurde einer 46jährigen Frau aus Wiesbaden bei einem Einkaufsbummel ein gelber Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet. In einem Bekleidungsgeschäft in der Kirchgasse stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies mit Ausweisen und einem dreistelligen Geldbetrag fest. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

7. Verkehrsunfall mit 6 Leichtverletzten, Wiesbaden, Rheinstraße/Bahnhofstraße, Samstag, 04.09.2021, 13.10 Uhr

(akl) Am Samstag kollidierten gegen 13.10 Uhr auf der Kreuzung Rheinstraße / Bahnhofstraße zwei Fahrzeuge, dabei wurden sechs Personen leicht verletzt. Ein 59jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem grauen Mercedes die Rheinstraße aus Richtung Wilhelmstraße und beabsichtigte, nach links in die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof abzubiegen. Nach Angaben einer Mitfahrerin hätten sie als erstes Fahrzeug zunächst an der Ampel gestanden und seien bei Grün in die Kreuzung eingefahren. Eine 25jährige Frau aus Schwalbach am Taunus befuhr mit ihrem schwarzen Golf die Rheinstraße in Richtung Wilhelmstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes. In beiden Fahrzeugen wurden jeweils drei Insassen durch den Unfall verletzt, zwei Personen mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere Angaben zu der Ampelschaltung vor dem Unfall machen können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

8. Radfahrerin bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Grillparzer Straße, Samstag, 04.09.2021, 12.45 Uhr

(akl) Ein 44jähriger Wiesbadener befuhr am Samstag gegen 12.45 Uhr mit seinem grauen Mini die Grillparzer Straße und beabsichtigte nach rechts in den Konrad-Adenauer-Ring einzubiegen. Dabei übersah er eine von links kreuzende Pedelecfahrerin, die bevorrechtigt den Radweg am 2. Ring in Richtung Schiersteiner Straße befuhr. Die 17jährige Radlerin aus Trebur stürzte bei der Kollision zu Boden und wurde leicht verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell