Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Vor der Polizei geflüchtet, Fußgänger gefährdet, Fahrerflucht und Festnahme+++

Wiesbaden (ots)

1. Verfolgungsfahrt und Fahrerflucht enden auf einem Grundstück 55246 Wiesbaden (Ortsteil Mainz-Kostheim), Hochheimer Straße Freitag, 13.08.2021, 12:37 Uhr

(Fu) Am Freitagmittag ist der Fahrer eines blauen Daimler Chrysler vor der Polizei geflüchtet. Eine Krad-Streife der Wiesbadener Polizei wollte den blauen Wagen, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit die Breslauer Straße in Wiesbaden-Biebrich befuhr, einer Kontrolle unterziehen. Die am Steuer sitzende Person ignorierte jedoch die Anhaltesignale, gab Gas und fuhr weiter von der Breslauer Straße in die Kasteler Straße in Richtung Wiesbadener Landstraße. Die Polizei nahm die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mainz-Kastel und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. Die Höchstgeschwindigkeit betrug in der Spitze etwa 140 km/h. Ob bei der rasanten und gefährlichen Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden, bedarf weiterer Ermittlungen. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer auf die Rampenstraße in Mainz-Kastel, den dortigen Hochkreisel und anschließend wieder zurück auf die Wiesbadener Straße. Dort kollidierte das Fahrzeug bei einem Wendemanöver mit einem entgegenkommenden Baustellenfahrzeug. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der blaue Wagen seine Fahrt erneut in Richtung Rampenstraße / Hochkreisel fort. Eine Polizeistreife des 2. Polizeireviers setzte nun die Verfolgung des Fahrzeugs über den Hochkreisel, Eisenbahnstraße und den Philippsring, Hochheimer Straße in Richtung Hochheim a. Main fort. Auf Grund des dichten Verkehrsaufkommens umkurvte der blaue Wagen die übrigen Verkehrsteilnehmer wie Slalomstangen. Er nahm dabei billigend Unfälle und Gefährdungen Dritter in Kauf. Auf Höhe der Hochheimer Straße staute sich der Verkehr derart, dass der Fahrer seine Fahrt über den Gehweg fortsetzte. Hierbei wurden mehrere Passanten auf dem Gehweg stark gefährdet. Die Fußgänger mussten sich durch einen Sprung in eine Hofeinfahrt retten. Ein auf dem Gehweg befindliches Müllfahrzeug verhinderte eine Weiterfahrt. Der Fahrer steuerte sein Auto zurück auf die Straße, verlor wahrscheinlich dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach einen Gartenzaun und kam auf dem dahinterliegenden Grundstück zum Stehen. Die nacheilende Polizeistreife konnte den Fahrer und den Beifahrer vorläufig festnehmen. Einen Führerschein konnte der Fahrer den Beamten nicht vorzeigen. Das blaue Fahrzeug sowie die Mobiltelefone wurden sichergestellt. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sowie mögliche Geschädigte der rasanten und gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell