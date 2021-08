Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Größerer Polizeieinsatz, Mainz-Amöneburg, Biebricher Straße, Montag, 02.08.2021, 15:45 Uhr

Wiesbaden (ots)

(js) Am Montagmittag kam es im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Amöneburg, in der dortigen Biebricher Straße, aufgrund einer zunächst unklaren Gefahrensituation, zu einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor wurden aus einer Wohnung lautstarke Streitigkeiten gemeldet. Da die Umstände zunächst nicht bekannt waren, kamen starke Kräfte der Wiesbadener Polizei zum Einsatz. Letztendlich stellte sich heraus, dass es sich um ein medizinisches Problem eines dort dort lebenden 58-jährigen Mannes gehandelt hat. Dieser wurde durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

