POL-WI-KvD: +++Steinwürfe auf Pkw+++Räuberischer Diebstahl auf Tankstelle+++Brennende Mülltonnen+++Trickdiebin unterwegs+++versuchter Rollerdiebstahl+++Kontrolleure bedroht+++

1. Steinwürfe gegen zwei fahrende Pkw,

Wiesbaden, Dotzheim, Wenzel-Jaksch-Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 15:45 Uhr und Freitag, 16.07.2021, 16:30 Uhr

(mv)Am Donnerstag und am Freitag, jeweils am Nachmittag, wurden zwei fahrende Pkw in der Wenzel-Jaksch-Straße mit Steinen beworfen. Am 15.07.2021 gegen 15:45 Uhr wurde auf den schwarzen Toyota einer 59-Jährigen Wiesbadenerin, als sie damit die Wenzel-Jaksch-Straße befuhr, Steine geworfen. Das Auto wurde an der Fahrertür dabei beschädigt. Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann aus Aarbergen ebenfalls auf der Wenzel-Jaksch-Straße in Richtung Lahnstraße, als dort Steine auf seinen blauen BMW geworfen wurden. Ein Stein durchschlug hierbei die Seitenscheibe auf der Fahrerseite und landete im Fußraum des Wagens. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurde der Mann im Gesicht leicht verletzt. Am Donnerstag konnte die Fahrerin des Toyota in der Nähe eine männliche Person erkennen, die ca. 13-15 Jahre alt und schlank gewesen sein soll und kurze dunkle Haare hatte. Das 3. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Räuberischer Diebstahl auf Tankstelle, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 16.07.2021, 21:40 Uhr

(mv)Am Freitagabend kam es in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim zu einem Räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle. Gegen 21:40 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum und verhielt sich verdächtig im Bereich eines Spirituosenregals auf. Er soll 12 Flaschen Whiskey im Wert von mehreren Hundert Euro entnommen und diese in seine mitgebrachte Tasche verstaut haben. Anschließend verließ er ohne seinen "Einkauf" zu zahlen den Verkaufsraum. Eine weitere Kundin erkannte die Situation und wollte den Mann am Verlassen hindern, indem sie ihn festhielt. Der Dieb riss sich los und konnte unerkannt entkommen. Der unbekannte Täter wird als männlich, ca. 20-30 Jahre alt, schlanke unauffällige Figur mit mittellangen Haaren beschrieben. Er soll zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Er trug eine Baseball Cap und führte eine Umhängetasche, eine sogenannte "Lehrertasche" mit sich. Das 2. Polizeirevier bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345 2240 zu melden.

3. Gefährliche Körperverletzung

Wiesbaden, Murnaustraße Freitag, 16.07.2021, 17:48 Uhr

(mv)Am Freitagnachmittag, 16.07.2021 kam es gegen 17:45 Uhr in der Skatehalle in der Murnaustraße zu körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Drei männliche Täter im Alter von 14 - 16 Jahren sollen einen 14-Jährigen Jungen in eine Ecke gedrängt und dort mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Danach ließen sie von ihm ab. Die Täter konnten in unmittelbare Nähe durch die alarmierte Polizei festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die drei mutmaßlichen jugendlichen Täter an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

4. Streit in Bar - ein Mann leicht verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Stettiner Straße, Samstag, 17.07.2021, 01:40 Uhr

(mv)In einer Bar in Wiesbaden-Biebrich, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Im Rahmen einer zunächst verbalen Streiterei zwischen den Männern sollen zwei mutmaßliche Täter plötzlich mit Fäusten auf einen 34-Jährigen eingeschlagen haben wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die beiden Täter, die unmittelbar nach der Auseinandersetzung die Lokalität verließen können folgendermaßen beschrieben werden: Einer der Täter soll ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß und dünn gewesen sein. Er hat blonde Haare und trug ein weißes Hemd. Der zweite Täter war ebenfalls ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige Statur und dunkle Haare haben. Beide Täter sollen albanisch gesprochen haben. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 5.- Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2540 in Verbindung zu setzen.

5. Brennende Mülltonne,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Philip-Holl-Straße, Freitag, 16.07.2021, 20:48 Uhr

(mv) Ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand am Freitagabend, als in der Philip-Holl-Straße eine Mülltonne fast vollständig abbrannte. Eine sich anschließende Hecke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Anwohner konnten mehrere Jugendliche wahrnehmen, die vom Brandort wegrannten. Inwiefern diese mit dem Brand in Verbindung stehen, sowie die Klärung der Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei. Die Jugendlichen sollen alle männlich und ca. 13 - 15 Jahre alt gewesen sein. Einer der Jungs führte ein weißes Fahrrad mit sich. Hinweisgeber und Zeugen sich unter der (0611) 345-0 zu melden.

6. Trickdiebstahl von Armbanduhr,

Wiesbaden-Delkenheim, Lange Seegewann, Freitag, 16.07.2021, 18:00 Uhr

(mv) Besonders fingerfertig zeigte sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz des Golf Club in Wiesbaden-Delkenheim eine Diebin, als sie eine Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutete. Die unbekannte Täterin sprach den 77-Jährigen Geschädigten in dem Moment an, als dieser in sein Fahrzeug stieg. Sie kam auf das Fahrzeug zu und lehnte sich in das Fenster, um den Geschädigten nach einer wohl fiktiven Person zu fragen. Der Mann habe die Frau zurückgeschoben und fuhr los. Zu Hause angekommen bemerkte der Senior, dass seine Armbanduhr vom Handgelenk unbemerkt abgezogen wurde. Er konnte die Diebin lediglich als jung und klein beschreiben. Sie trug eine helle Hose und ein T-Shirt. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Wer Hinweise zu der Diebin geben kann, wird gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 3345 2240 in Verbindung zu setzen.

7. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte,

Wiesbaden, Ellenbogengasse, Samstag, 17.07.2021 02:32 Uhr

(mv)In der Nacht von Freitag, 16.07.2021 auf Samstag, 17.07.2021 kam es in Wiesbaden im Bereich Schlossplatz / Ellenbogengasse zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, bei dem drei Polizisten leicht verletzt wurden. Am Samstagmorgen um 02:52 Uhr wurde aus einer Gruppe von Jugendlichen eine auf dem Schlossplatz vorbeifahrende Polizeistreife beleidigt. Zudem zeigte einer dieser männlichen Personen einen Teleskopschlagstock. Als die Person kontrolliert werden sollte, flüchtete diese in Richtung Ellenbogengasse. Die Polizisten konnten nach einer kurzen Verfolgung den Täter stellen. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der 16-Jährige derart mit Schlägen und Tritten, dass hierbei drei der Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der Jugendliche wurde auf ein Polizeirevier gebracht. Auch hier kam es während der anschließenden Blutentnahme zu Widerstandshandlungen seitens des 16-Jährigen. Der junge Mann musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich in einem Verfahren wegen Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte verantworten müssen.

8. Geldbörse aus Pkw gestohlen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Birnenweg, Donnerstag, 15.07.2021, 21:30 und Freitag, 17.07.2021, 07:30 Uhr

(mv)Zwischen Donnerstagabend 21:30 Uhr und Freitagmorgen, 07:30 Uhr, erbeuteten Langfinger zwei Gelbörsen aus einem nicht verschlossenen Pkw. Der Besitzer parkte den grauen Mercedes am Donnerstagabend im Birnenweg. Als er morgens zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er das Fehlen der Geldbörse fest. Der Täter erbeutete hierbei diverse Dokumente und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Daher der Rat der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto! Nehmen Sie Wertsachen und ihr Portmonee mit, denn der Diebstahl hat nicht nur den finanziellen Verlust zur Folge. Die Wiederbeschaffung der Dokumente ist meist zeitaufwändig und kann gerade auch in der Urlaubszeit zu Verzögerungen beim Antritt einer Reise führen. Hinweisgeben werden gebeten, sich beim 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2540 zu melden.

9. Diebstahl von Kennzeichen,

Wiesbaden, Elsässer Platz, Donnerstag, 15.07.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 16.07.2021, 15:20 Uhr (mv) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurden von einem Pkw Volvo auf dem Elsässer Platz, beide Kennzeichen entwendet. Der Fahrer stellte seinen schwarzen Volvo mit dem amtlichen Kennzeichen WI-FD 782 am Donnerstagmittag gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz am Elsässer Platz ab. Bei seiner Rückkehr am Freitagmittag, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter beide Kennzeichen an seinem Pkw abgeschraubt hatte. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0611-3345 2540 zu melden.

10. Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferspray, Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Samstag, 17.07.2021, 19:15 Uhr

(jka)Am frühen Samstagabend gerieten im Bereich des Mauritiusplatzes zwei Jugendgruppen in Streit bei dem Pfefferspray eingesetzt und mindestens zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 19:15 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Westhessen ein Notruf ein in dem mitgeteilt wurde, dass auf dem Mauritiusplatz in der Fußgängerzone zwei Gruppen Jugendlicher bestehend aus mindestens zwölf Personen in Streit geraten sind. Begonnen haben soll der Streit bereits am Marktplatz und sich dann bis hin zum Mauritiusplatz fortgesetzt haben. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen Ohrfeigen und Schläge ausgetauscht, Pfefferspray eingesetzt und mit Glasflaschen gedroht worden sein. Zwei junge Männer wurden durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt, konnten aber nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wieder nach Hause gehen. Trotz schnellem Eintreffen von mehreren Streifenwagen konnten nur noch wenige mutmaßliche Beteiligte angetroffen werden. Da zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerzone sehr gut besucht war bittet die Polizei mögliche Hinweisgeber, Zeugen oder weitere Geschädigte sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

11. Ladendiebstahl endet in Justizvollzugsanstalt, Wiesbaden, Westend, Dotzheimer Straße, Samstag, 17.07.2021, 19:45 Uhr

(jka)In einem Drogeriemarkt in der Dotzheimer Straße wurde am Samstagabend ein 40-jähriger Wiesbadener erwischt als er eine Sonnenbrille und Parfum im Wert von ungefähr 70 Euro klauen wollte. Den hinzugerufenen Polizisten fiel bei der durchgeführten Personalienfeststellung auf, dass es sich bei dem Ladendieb um einen gesuchten Straftäter handelte der mit Haftbefehl gesucht wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er in ein Gefängnis gebracht wo er nun seine Haftstrafe absitzen muss während ihn nun auch ein Verfahren wegen Ladendiebstahl erwartet.

12. Mit Konservendose geschlagen - mit Messer bedroht, Wiesbaden, Mitte, Luisenplatz, Samstag, 17.07.2021, 20:15 Uhr

(jka) Am Samstagabend gerieten eine 30-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann nach einem verbalen Streit in eine handfeste Auseinandersetzung. Gegen 20:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei da ein Mann auf dem Luisenplatz eine Frau mit einem Messer bedrohte. Der Mann konnte kurz nach Eingang der Meldung durch die Wiesbadener Polizei festgenommen und das Messer sichergestellt werden. Kurz zuvor soll der Mann mit einer Frau in einen Streit geraten sein. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung ergriff die 30-Jährige vermutlich eine Konservendose und schlug sie dem Mann auf den Kopf, wodurch dieser eine leichte Verletzung davontrug. Daraufhin soll der Mann ein Messer ergriffen und der Frau gedroht haben die daraufhin in unbekannte Richtung weggelaufen ist. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter 0611 / 345-2140 bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers.

13. Erst ohne Fahrschein gefahren und dann mit Schreckschusspistole geschossen, Wiesbaden, Südost, Siegfriedring, Samstag, 17.07.2021, 23:50 Uhr

(jka)Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr löste ein 27-Jähriger einen Großeinsatz der Wiesbadener Polizei im Siegfriedring aus. Der junge Mann war zuvor in einem Linienbus von Fahrausweisprüfern einer Wiesbadener Verkehrsgesellschaft dabei erwischt worden, wie er diesen ohne gültigen Fahrausweis nutzte. Schon während der Kontrolle soll er den Kontrolleuren aggressiv und unkooperativ gegenübergetreten sein und diesen gedroht haben. Nach Beendigung der Kontrolle und Verlassen des Busses habe er seinen Unmut lautstark kundgetan. Um diesem besonderen Nachdruck zu verleihen soll er plötzlich eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse auf den davonfahrenden Bus und in Richtung der Fahrausweisprüfer abgegeben haben. Dies löste einen Großeinsatz im Bereich der Polizeidirektion Wiesbaden aus. Den zahlreichen Einsatzkräften gelang es nach wenigen Minuten den mutmaßlichen Täter noch im Nahbereich widerstandlos festzunehmen. Bei dem mutmaßlichen Täter wurden ein Schlagring und ein Messer und in der näheren Umgebung die zuvor weggeworfene Schreckschusswaffe aufgefunden. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt. Den 27-Jährigen erwarten jetzt Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und des Erschleichens von Leistungen.

14. Randalierer zünden Mülltonne an und zerstören Bushaltestelle, Wiesbaden, Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Otto-Wels-Straße, Sonntag, 18.07.2021, 01:15 Uhr

(jka)Randalierer zünden Mülltonne an, zerstören Bushaltestelle und verursachen mehrere Hundert Euro Sachsachaden. Polizei und Feuerwehr erhielten gegen 01:15 Uhr die Mitteilung über eine brennende Mülltonne in der Geschwister-Scholl-Straße. Da der Brand der durch die Feuerwehr gelöscht wurde schon fortgeschritten war, konnten durch die Polizeistreifen keine Personen mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass in unmittelbarer Nähe die Scheiben einer Bushaltestelle in der Otto-Wels-Straße zerstört wurden. Wer Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben kann meldet sich bitte bei der Wiesbadener Polizei unter 0611 / 3452340.

15. Polizisten löschen Mülltonnen,

Wiesbaden, Mitte, Neugasse, Friedrichstraße Sonntag, 18.07.2021, 04:15 Uhr bis 04:30 Uhr

(jka)Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Sonntagmorgen in der Neugasse und Friedrichstraße fast zeitgleich zwei Mülltonnen in Brand. Während ihrer Streifenfahrt entdeckten Polizisten des 1. Polizeireviers gleich zwei brennende Mülltonnen in der Wiesbadener Innenstadt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschten die Beamten die Tonnen mithilfe der mitgeführten Feuerlöscher. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Wer kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte unter 0611 / 3452140 beim 1. Polizeirevier.

16. Versuchter Rollerdiebstahl,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, Sonntag, 18.07.2021, 02:10 Uhr

(mv) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter versucht, einen in der Bahnstraße in Wiesbaden-Erbenheim abgestellten Roller zu stehlen. Gegen 02:10 Uhr gingen der oder die Täter an den abgestellten Roller und überwanden zuerst das Lenkradschloss und schoben das Fahrzeug dann zu einem nahegelegenen Parkplatz. Hier wurde die Verkleidung entfernt, um an die Zündkabel zu gelangen, um den Roller offensichtlich kurzzuschließen. Aus nicht bekannten Gründen ließen die Täter dann von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (09611) 345 2540 zu melden.

