Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Straßenraub+++Frauen bedroht+++ Trickdiebinnen+++ Junge Frau belästigt+++Streit unter Hundebesitzern eskaliert+++Einbrüche+++Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen+++Unfallverursacher/in flüchtet+++

Wiesbaden (ots)

1. Diebstähle von Baustellen,

Wiesbaden, Nordost/Südost/Bierstadt,

Donnerstag, 01.07.2021 bis Freitag, 02.07.2021,

(cp)In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurden in Wiesbaden mehrere Baustellen von Dieben heimgesucht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17:30 und 06:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Baustellencontainer einer Baustelle in der Viktoriastraße Funkgeräte, mehrere Zimmermannshämmer und ein Paar Sicherheitsschuhe im Wert von mehreren hundert Euro. Im gleichen Zeitraum wurden auf einer benachbarten Baustelle in der Frankfurter Straße mehrere Büro- und Baustellencontainer aufgebrochen und durchwühlt. Hier wurden die unbekannten Täter zwar nicht fündig, richteten aber einen Schaden von rund 1500 Euro an. Bereits am Donnerstagabend zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr stahlen Unbekannte einen Hydranten von einer Baustelle in der Hofstraße und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

2. Streit unter Hundebesitzern - Mögliche Verletzte gesucht,

Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee/Otto-Wallach-Straße, Freitag, 02.07.2021, 11:37 Uhr,

(cp)Am Freitagmittag eskalierte in Wiesbaden ein Streit unter Hundebesitzern. Ein einschreitender Zeuge wurde hierbei noch von einem der Beteiligten beleidigt und bedroht. Der couragierte Zeuge, ein 52-jähriger Wiesbadener war mit dem Auto in der Äppelalle unterwegs, als gegen 11:40 Uhr in Höhe eines Autohauses ein größerer Hund über die Fahrbahn lief. Dieser hatte es auf scheinbar auf den Hund einer Unbekannten Frau auf der anderen Straßenseite abgesehen, den er sofort angegriffen haben soll. Die Besitzerin dieses kleinen, dünnen schwarzen Hundes habe ihr Tier schützend auf den Arm genommen. Der andere Hund habe jedoch nicht abgelassen und die Frau sei sogar gestürzt. Sie habe sich sodann über ihren Hund gebeugt und um Hilfe geschrien. Den 73-jährigen Besitzer des freilaufenden Hundes soll das Ganze nicht interessiert haben, angeblich soll er die Frau auch noch angegangen haben und sei dann mit seinem Tier weggegangen. Der Zeuge verfolgte den Mann und wurde von diesem übel beleidigt und in der Otto-Wallach-Straße angelangt auch noch gekniffen und gestoßen. Die alarmierte Polizei konnte dem schließlich ein Ende machen und stellte die Personalien des 73-Jährigen fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Besitzerin des kleinen schwarzen Hundes war jedoch nicht mehr vor Ort. Ob sie oder ihr Tier verletzt wurden ist nicht bekannt. Die Polizei bittet sie nun dringend, sich unter 0611 / 345-2540 zu melden.

3. Trickdiebinnen erbeuten Armbanduhr,

Wiesbaden, Südost, Humboldtstraße 2,

Freitag, 02.07.2021, 13:00 Uhr,

(cp)Ein älterer Herr wurde am Freitagmittag in Wiesbaden Opfer zweier ebenso dreister wie geschickter Taschendiebinnen. Diese stahlen dem Mann unbemerkt eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk.

Der Senior hatte um 13:00 Uhr in der Humboldtstraße gerade das Haus verlassen, als er nach wenigen Metern von einer jungen Frau auf Englisch nach dem Weg gefragt wurde. Während der hilfsbereite Mann den Weg erklärte, kam eine zweite junge Frau hinzu und stellte sich neben den Mann. Plötzlich berührte die angebliche Wegsuchende den Mann unsittlich im Schritt, woraufhin er sie von sich stieß und wegging. Der Senior bemerkte nur wenige Augenblicke später, dass seine Armbanduhr fehlte. Eine der Unbekannten hatte ihm die mehrere Tausend Euro teure Uhr unbemerkt vom Handgelenk gezogen. Aber als er sich umdrehte, fehlte von den Täterinnen jede Spur. Diese sollen beide circa 25 Jahre alt und 160 cm groß sein. Beide hätten schwarze Haare sowie braune Augen gehabt, Kopftücher getragen und seien mit weißen Blusen und dunklen Röcken bekleidet gewesen. Die Frau, die den Mann ansprach sei schlank, die andere kräftiger und möglicherweise schwanger gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611 / 345-2140 entgegen.

4. Frauen beleidigt und mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz,

Freitag, 02.07.2021, 19:10 Uhr

(cp)Am Freitagabend wurden drei junge Frauen auf dem Wiesbadener Bahnhofsplatz von einem Unbekannten beleidigt und mit einem Messer bedroht. Der Mann konnte flüchten.

Die drei Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahren waren gegen 19:10 Uhr im Außenbereich eines Cafes des Lilien-Carrés zu Gast. Eine der drei telefonierte hierbei, als ein scheinbar alkoholisierter Mann auf einer nahegelegenen Bank anfing lauthals zu schreien. Nachdem sie ihn baten leiser zu sein, stieß er üble Beleidigungen gegenüber den Frauen aus und ging auf sie zu. Als er plötzlich anfing, vor ihnen bedrohlich mit einem Cuttermesser zu hantieren, drohten sie ihm mit der Polizei, woraufhin der Mann in Richtung Klingholzstraße flüchtete. Der Mann soll circa 40 Jahre alt und dünn gewesen sein. Er habe kurze blonde oder hellgraue Haare gehabt und sei mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen dunkelgrauen Hose mit auffällig vielen Taschen bekleidet gewesen. Zudem habe er einen grünen Korb dabeigehabt. Hinweise zu der Person nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 entgegen.

5. 16-Jährige durch Schlag auf das Gesäß durch Unbekannten belästigt

Wiesbaden, Schwalbacher Straße/Luisenforum Samstag, 03.07.2021, 14:09 Uhr

(schü)Am frühen Samstagnachmittag wurde eine 16-jährige Geisenheimerin in der Wiesbadener Innenstadt von einem bislang unbekannten männlichen Täter sexuell belästigt.

Die junge Frau war gemeinsam mit einer ebenfalls 16-jährigen Freundin aus Geisenheim mit dem Bus nach Wiesbaden gefahren und verließ diesen in der Schwalbacher Straße im Bereich des Luisenforums. Beim Verlassen des Busses erhielt sie nach ihren Angaben von hinten einen Schlag mit einer flachen Hand auf das Gesäß. Sie drehte sich daraufhin um und bemerkte einen ihr unbekannten Mann, der sie anlachte. Dieser Mann befand sich in Begleitung einer Frau und wirkte auf die Geschädigte stark alkoholisiert, hielt zudem auch noch eine Flasche Wodka in der Hand. Die Begleiterin der Geschädigten sprach den Mann an, dieser entfernte sich jedoch ohne weitere Reaktion mit der Frau von der Bushaltestelle. Der Unbekannte wird von der Geschädigten und ihrer Freundin als 30 - 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und sehr dünn beschrieben. Er habe einen Boxer Haarschnitt in hellbrauner Farbe sowie einen 3-Tage-Vollbart getragen und sei mit einer dunkelblauen Jacke sowie einer braunen Camouflage-Hose bekleidet gewesen. Auffällig seien mehrere Zahnlücken bei dem Tatverdächtigen gewesen. Seine Begleiterin beschrieben die Geschädigte und die Zeugin als etwa 30 - 40 Jahre alt. Sie habe einen blonden Zopf getragen und führte eine auffallend große Handtasche mit sich. Die beiden Personen waren nach Angaben der Geschädigten bereits in Eltville in den Bus eingestiegen. Sowohl der Tatverdächtige als auch seine Begleiterin konnten im Nachhinein in den Aufzeichnungen der Videoschutzanlage wie beschrieben festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

6. Mann ausgeraubt und mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße

Samstag, 03.07.2021, 20:40 Uhr,

(cp/schü)Ein 56-jähriger Wiesbadener soll am Samstagabend von zwei Unbekannten in der Rheinstraße mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt worden sein. Der Mann sei gegen 20:40 Uhr in Höhe der Hausnummer 49 zu Fuß unterwegs gewesen, als einer der beiden Täter ihn plötzlich mit Pfefferspray besprüht habe. Anschließend habe einer der beiden Männer ihm einen Geldschein aus der Hand gerissen. Hiernach soll es zu einem Gerangel zwischen Tätern und Opfer gekommen sein, wobei einer der Unbekannten das Pfefferspray verlor. Der 56-jährige habe es dann an sich genommen und die Täter verfolgt. Als sie versucht hätten in einem Taxi zu flüchten, habe er sie gestellt und mit ihrem eigenen Pfefferspray besprüht. Eine bislang ebenfalls unbekannte Frau ging dazwischen und der Taxifahrer rief derweil die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte. Die mutmaßlichen Täter und die unbekannte Frau flüchteten aber in Richtung Moritzstraße und entkamen. Der Räuber wird von dem Geschädigten als männlich, etwa 35 Jahre alt und von südländischem Phänotyp beschrieben. Er sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen, soll kurze, schwarze Haare getragen haben und mit einem schwarzen Tanktop bekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Raubüberfalls und nimmt Hinweise zu den Tätern unter 0611/345-0 entgegen.

7. Mehrere Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden, Dotzheim,

Donnerstag, 01.07.2021 bis Samstag, 03.07.2021,

(cp)Zwischen Donnerstag und Samstag, vermutlich aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, brachen Unbekannte in Dotzheim mehrere Gartenhütten auf. Soweit bisher bekannt, wurden sechs Gartenhütten aufgebrochen und dabei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die jeweiligen Besitzer stellten die Schäden überwiegend im Laufe des Freitagvormittags fest. Die Tatorte liegen in den Kleingartenanlagen im Straßenmühlweg, Im Loh sowie Mittlerer und Unterer Wingertsweg. Ein weiterer in der nahegelegenen Stegerwaldstraße. Nennenswerte Beute machten die Täter hierbei nicht, nach jetzigem Stand fehlten lediglich aus einer der Hütten Getränke und Speisen im Wert von wenigen Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2340 mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

8. Verkehrsunfall mit verletztem Kind,

Wiesbaden, Münchener Straße,

Freitag, 02.07.2021, 17:30 Uhr,

(js) Am frühen Freitagabend kam es in der Münchener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der 57-jährige Fahrer eines Audi befuhr die Münchener Straße aus Richtung Mühlberg in Richtung Mannheimer Straße. Das Kind sei unvermittelt vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn gelaufen und der Pkw-Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Das Kind zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

9. Auto überschlägt sich - Drei Verletzte,

Wiesbaden, L 3037, zwischen Hohe Wurzel und Chausseehaus, Freitag, 02.07.2021, 18:20 Uhr

(cp)Am Freitagabend sind bei einem Unfall auf der L 3037 bei Wiesbaden ein dreijähriger Junge und seine Großeltern verletzt worden. Ihr Wagen hatte sich überschlagen. Der 61-jährige Autofahrer war zusammen mit seiner 59-jährigen Ehefrau und seinem Enkel aus Richtung Taunusstein kommend in Richtung Wiesbaden unterwegs. Auf der Gefällstrecke zwischen der Hohen Wurzel und der Revierförsterei Chausseehaus verlor der Mann gegen 18:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Kia Venga und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb wenige Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Großeltern und Enkel wurden bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Nachdem sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden waren, konnten sie noch am Abend nach Hause entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung des Kia, musste die L 3037 rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht derzeit aber nicht von Fremdverschulden aus.

10. 12-Jährige bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Loreleiring / Marcobrunnerstraße, Samstag, 03.07.2021, 21:19 Uhr,

(cp)Bei einem Unfall mit einem E-Scooter wurden am Samstagabend in Wiesbaden zwei Zwölfjährige verletzt, eine von ihnen schwer. Ein zwölfjähriges Mädchen fuhr mit dem Miet-Elektro-Tretroller vom Karlsbader Platz kommend im Loreleiring auf dem Gehweg in Richtung Dotzheimer Straße. Mit ihr auf dem Roller: Ihr gleichaltriger Sozius. In Höhe der Marcobrunnerstraße verlor das Mädchen gegen 21:20 Uhr das Gleichgewicht, fuhr gegen einen Gehwegpoller und die beiden stürzten in der Folge von dem Roller. Das Mädchen verlor nach dem Sturz kurz das Bewusstsein und wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist stabil, Lebensgefahr besteht nicht. Die junge Sozius kam mit leichten Verletzungen davon und wurde der Mutter übergeben. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt. Wie sie an das Gefährt kamen, bzw. wer es ihnen überlassen hat, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

11. 20-jähriger Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt - Unfallverursacher/in flüchtet

Wiesbaden-Dotzheim, Freudenbergstraße/Veilchenweg Sonntag, 04.07.2021, 03:20 Uhr

(schü)Ein 20-jähriger Wiesbadener kam mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Freudenbergstraße mit seinem Motorrad zu Fall, weil ihm nach seinen Angaben ein PKW-Fahrer oder eine PKW-Fahrerin im Bereich der Einmündung Veilchenweg die Vorfahrt genommen hat.

Der Motorradfahrer befuhr die Freudenbergstraße mit seinem Fahrzeug aus Richtung Ludwig-Erhardt-Straße kommend. Als er sich dem Einmündungsbereich des Veilchenwegs näherte, kam aus diesem ein PKW, der nach Angaben des 20-Jährigen mit 4 bis 5 Personen besetzt war. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses PKW's fuhr in die Freudenbergstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des Motorradfahrers zu achten. Dieser musste stark abbremsen und kam auf Grund dieses Bremsmanövers zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht am Arm, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zu dem flüchtigen Fahrzeug konnte der Verunfallte angeben, dass es sich um einen grünen Mini Cooper mit Groß-Gerauer Zulassung gehandelt habe. Zur Buchstabenkombination bzw. der Ziffernfolge konnte er leider keine Angaben machen.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

12. Autokorso nach Halbfinaleinzug,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße,

Freitag, 02.07.2021, ab ca. 23:00 Uhr,

(js) Nach dem Sieg der italienischen Nationalmannschaft gegen Belgien im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft, bildete sich recht schnell nach Abpfiff ein Autokorso italienischer Fans in der Wiesbadener Innenstadt. Dies beschränkte sich weitestgehend auf den Bereich der Schwalbacher Straße. Es kam bis kurz nach Mitternacht zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell