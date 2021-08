Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall am Freitagmorgen - Zeugen gesucht, Rheinstraße

Bahnhofsstraße, Freitag, 06.08.2021, 10:00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(mv)Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag, gegen 09:30 Uhr in der Rheinstraße / Bahnhofstraße zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Pkw der Marke BMW stieß im Kreuzungsbereich der Rheinstraße / Bahnhofstraße mit einen ca. 8-10-jährigen Jungen, der mit einem weißen Mountainbike unterwegs war, zusammen. Der BMW fuhr auf der Rheinstraße aus Richtung Ringkirche kommend. Der junge Radfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Bei dem Zusammenstoß kam der Junge zu Fall. Nachdem der 52-jährige Fahrer sich nach dem Zustand des Jungen erkundigt hatte, ging er zu seinem Pkw zurück, um ihn von der Fahrbahn zu fahren. Diese Zeit nutzte der Junge und fuhr mit seinem Rad in unbekannte Richtung davon. Der Junge soll 8-10 Jahre alt sein, soll kurze blonde Haare und blaue Augen haben, und hatte zum Unfallzeitpunkt eine Bermudahose und ein weißes T-Shirt an. Unterwegs war er war mit einem weißen Mountainbike. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem Jungen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

