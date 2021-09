Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Zeugen und Geschädigte nach Taschendiebstahl gesucht+++

Wiesbaden (ots)

Taschendiebstahl,

Wiesbaden, Goldgasse, Donnerstag, 09.09.2021, 16.10 Uhr

(akl) Am Donnerstagnachmittag kam es in der Goldgasse gegen 16.10 Uhr zu einem Taschendiebstahl, bei dem einem etwa 80 Jahre altem Senior die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen wurde. Nach Zeugenangaben habe der Tatverdächtige im Anschluss die Geldbörse an eine Komplizin übergeben. Durch den aufmerksamen Zeugen wurde die Tat vereitelt, indem er den vermeintlichen Taschendieb zunächst festhielt. Unter lauten Rufen übergab ihm daraufhin die Komplizin das Diebesgut und das Pärchen entfernte sich zunächst. Der Zeuge konnte dem Geschädigten seine Geldbörse zurückgeben. Das Pärchen konnte kurz darauf von einer Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei sucht nun neben Hinweisgebern und Zeugen auch den betroffenen Senior und weitere Geschädigte, die am Nachmittag Opfer eines Taschendiebstahls in der Innenstadt geworden sind. Sie werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

