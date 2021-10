POL-WI-KvD: Junge Frau unsittlich berührt+++Auseinandersetzung mittels Pfefferspray und Glasflasche+++Trickbetrug scheitert+++Streit im Bus+++Angriff mit Pfefferspray+++Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Junge Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Bärenstraße, Samstag, 02.10.2021, 01:30 Uhr

(schü) Eine 22-jährige Wiesbadenerin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Lokal in der Bärenstraße von einem bislang unbekannten Täter unsittlich berührt. Nach Angaben der Geschädigten habe der unbekannte Mann ihr zunächst über die Haare gestreichelt, worauf sie sich von ihm distanziert habe. Kurze Zeit später sei es allerdings zu einem erneuten Kontakt gekommen, bei dem der Täter die Frau im Brustbereich berührt habe. Ein junger Mann habe dies beobachtet und sei zwischen die beiden getreten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnte der Täter nicht mehr in der Lokalität angetroffen werden. Er wird von der Geschädigten und dem Zeugen als männlich, etwa 1,65 - 1,70 Meter groß, ca. 20 - 30 Jahre alt, südländischem Erscheinungsbild mit dunklen, kurzen Haaren und braunen Augen beschrieben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und sei mit einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Drei Verletzte nach Pfeffersprayeinsatz durch einen Unbekannten, Wiesbaden, Bärenstraße, Samstag, 02.10.2021, 01:00 Uhr

(schü) Bisher drei Verletzte wurden nach dem Einsatz von Pfefferspray durch einen unbekannten Täter in einem Lokal in der Wiesbadener Bärenstraße bekannt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde zunächst ein 21-jähriger Hofheimer von dem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Durch den Sprühnebel wurde außerdem eine 23-jährige Wiesbadenerin und ein 22-Jähriger aus Hofheim/Taunus in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben des 21-Jährigen ist ihm völlig unklar, warum er mit dem Pfefferspray angegriffen wurde. Zusätzlich zu den Verletzungen durch das Pfefferspray bekam der Hofheimer auch noch eine Glasflasche an den Kopf geworfen, was eine Platzwunde nach sich zog. Ob diese Flasche durch den unbekannten Täter mit dem Pfefferspray oder einen weiteren Täter geworfen wurde, konnte in dem Lokal nicht festgestellt werden. Der erwähnte Aggressor wird als männlich, etwa 22 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er sei kräftig und mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Er habe laut der Zeugen schwarze, zur Seite gegelte Haare und einen "Sidecut" getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. Trickbetrug scheitert,

Wiesbaden, Thorwaldsenanlage, Donnerstag, 30.09.2021, 13.20 Uhr

(akl) Am Freitagabend wurde bei der Polizei ein versuchter Trickdiebstahl zur Anzeige gebracht, der sich bereits am Donnerstag gegen 13.20 Uhr in der Thorwaldsenanlage ereignet haben soll. Zunächst teilte eine vermeintliche Polizeibeamtin einem 94-jährigen Wiesbadener am Telefon mit, dass für seinen angeblich von der Polizei festgenommenen Sohn eine Kaution im fünfstelligen Eurobereich zu zahlen sei. Kurz darauf klingelte eine Frau an seiner Wohnungstür, um das Geld abzuholen. Glücklicherweise konnte der Senior die Betrügerin abwimmeln. Sie wurde als 170 cm groß und 30 - 40 Jahre alt beschrieben. Die Frau habe kurzes, gewelltes und brünett-blondes Haar gehabt und hochdeutsch gesprochen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Mountainbike gestohlen,

Wiesbaden, Wielandstraße, Zwischen Freitag, 01.10.2021, 22:30 Uhr und Samstag, 02.10.2021, 07:00 Uhr,

(Fu) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Wielandstraße ein Mountainbike, welches an einem Fahrradständer abgestellt war, entwendet. Das Mountainbike der Marke Bergamont, in schwarzer Farbe, im Wert von etwa 500 Euro, wurde zwischen 22:30 Uhr und 07:00 Uhr durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrrad war mit einem Drahtseilschloss an dem Fahrradständer gesichert. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

5. Streitigkeiten im Bus,

Wiesbaden, Kasteler Straße, Freitag, 01.10.2021, 16.10 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag kam es in einem Bus der MVG zwischen zwei Fahrgästen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Mann aus Taunusstein habe sich im Türbereich des Busses aufgehalten, was an den Haltestellen immer wieder das Schließen der Bustüren verzögert habe. Ein 30-jähriger Wiesbadener sprach diesen daraufhin an, nach einer Beleidigung kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Geschlagen und bedroht,

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Samstag, 02.10.2021, 08.50 Uhr

(akl) Ein 29-jähriger Wiesbadener ist am Samstag gegen 08.50 Uhr in der Albert-Schweitzer-Allee nach einem verbalen Streit von seinem Kontrahenten niedergeschlagen worden. Anschließend bedrohte ihn der offensichtlich alkoholisierte Mann noch mit einem Messer. Der Mann sei 20 - 30 Jahre alt und schlank gewesen. Er habe einen Schnauzbart und kurze schwarze Haare gehabt und wurde als "südländischer Phänotyp" beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Hose, einem grauen Pullover und roten Schuhen. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540.

7. Angriff mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 03.10.2021, 04.30 Uhr

(akl) Am Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr hat ein 34-jähriger Wiesbadener unvermittelt zwei entgegenkommende Personen in der Schwalbacher Straße angegriffen und mit Pfefferspray besprüht. In der Nähe eingesetzte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen sogleich festnehmen. Das Reizstoffsprühgerät wurde bei ihm sichergestellt. Die Tathandlung wurde durch die Videoschutzanlage aufgezeichnet. Er hat sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.

8. Gemeinsame Kontrollen,

Wiesbaden, Freitag, 01.10.2021, 20.00 Uhr bis Samstag, 02.10.2021, 04.00 Uhr und Samstag, 02.10.2021, 20.00 Uhr bis Sonntag, 03.10.2021, 04.30 Uhr

(akl) Auch an diesem Wochenende führte die Stadtpolizei und die Landespolizei gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Bei einer Kontrolle mehrerer Personen in der Teutonenstraße am Sonntag gegen 00.15 Uhr konnte bei einem 26-jährigen Mann ein gestohlenes Mobiltelefon aufgefunden werden. Gegen 04.00 Uhr kam es in der Kleinen Langgasse zu einem Diebstahl einer Jacke und eines Smartphones aus einem unverschlossenen PKW. Vom Autobesitzer auf frischer Tat ertappt, flüchtete der 34-jährige Tatverdächtige. Durch in der Nähe eingesetzte Polizeibeamte gelang die unmittelbare Festnahme. Stadt und Polizei werden weiterhin bei zukünftigen Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und für die Bürgerinnen und Bürger in der Wiesbadener Innenstadt präsent sein.

9. Alkoholisierte 18-Jährige baut Unfall und flüchtet - kein Führerschein, Wiesbaden-Schierstein, Wasserrolle, Samstag, 02.10.2021, 02:35 Uhr

(Fu) Am frühen Samstagmorgen musste eine betrunkene Autofahrerin nach zwei Verkehrsunfällen zur Blutentnahme aufs Revier. Gegen 02:35 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Wiesbaden mit einem weißen Audi A1 die Reichsapfelstraße in Fahrtrichtung "Wasserrolle" in Schierstein. Hier wurde sie dann von einer Polizeistreife wahrgenommen, welche die Saarstraße in Richtung Schierstein befuhr. Die Fahrerin des weißen Audi bog nach Erblicken der Streife entgegen der zugelassenen Fahrtrichtung nach rechts in die Straße "Wasserrolle" ab. Beim Abbiegen platzte der zuvor schon luftleer wirkende linke Vorderreifen des Audi. Nach mehrfachen Anhaltezeichen stoppte die Fahrerin nach etwa 75 Metern. Auf beiden Fahrzeugseiten wies der Audi frische Beschädigungen auf. Im Rahmen von Ermittlungen ergab sich schnell ein Verdacht der Unfallursache. Die 18-Jährige wies Anzeichen für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum auf. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Die 18-Jährige Fahrerin konnte die vorherige Fahrtstrecke im Bereich Hafenstraße/Reichsapfelstraße beschreiben. Aufgrund dessen konnten zwei Pkw festgestellt werden, welche frische Unfallspuren aufwiesen. Hierbei bedarf es weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf 9500 Euro. Bei der jungen Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche durch einen Polizeiarzt durchgeführt wurde. Einen Führerschein konnte die Wiesbadenerin nicht vorzeigen.

10. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Freitag, 01.10.2021, 14:10 Uhr

(Fu) Am Freitagnachmittag wurde ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Wohnwagen am linken Knöchel verletzt. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines schwarzen BMW mit Wohnwagenanhänger aus Ginsheim-Gustavsburg befuhr die Rheingaustraße aus Richtung Schierstein in Richtung Biebrich. Ein 75-Jähriger Mann aus Mainz-Kostheim befuhr mit seinem Mountainbike den Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung. In Höhe des Biebricher Schlosses kam es dann zum stockenden Verkehr. Beim wieder Anfahren kam es dann zur seitlichen Berührung des Radfahrers und des Wohnwagens, woraufhin der Radfahrer ins Straucheln geriet und stürzte. Der Wohnwagenanhänger überfuhr den linken Knöchel des Radfahrers. Der Radfahrer wurde vorsorglich stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen.

