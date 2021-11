Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bentieröder Bruch, Freitag, 29.10.21, 10.00 Uhr - Montag, 08.11.21, 08.30 Uhr EINBECK (schw) - In dem Tatzeitraum Freitag, 29.10.21, 10.00 Uhr bis Montag, 08.11.21, 08.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Pkw, VW T-Roc eines 57-jährigen Einbeckers. Der 57-jährige stellte seinen Pkw am 29.10.21, gegen 10.00 Uhr an seiner Wohnanschrift ab. Zu dieser Zeit war der Pkw noch unbeschädigt. Als er nach längerer Abwesenheit von seiner Wohnanschrift am 08.11.21 seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung auf der Motorhaube fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500,- EUR. Zeugen, die in dem besagten Zeitraum im Bereich des Bentieröder Bruchs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

