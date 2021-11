Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beamtenbeleidigung (Korrektur zu Auftrag Nr: 4565497)

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Ringstraße, Freitag, 05.11.21, 19.20 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Freitag, 05.11.21, gegen 19.20 Uhr führten die Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Kreiensen, in der Ringstraße eine Gefährderansprache zur Verhinderung von Straftaten bei einem 40-jährgen Anwohner durch. Im Zuge des Einsatzes wurden die Beamten von dem 40-jährigen Beschuldigten massiv beleidigt, so dass ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell