Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Breslauer Straße, Freitag, 05.11.21, 20.25 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 05.11.21, gegen 20.25 Uhr hielt sich eine Gruppe von 10 Jugendliche in der Breslauer Straße, in Bad Gandersheim auf. Im Verlauf des Abends geriet die Gruppe mit einer weiteren Gruppe Jugendlicher in Streit, bei dem es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kam. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzungen wurde ein 13-jähiger Bad Gandersheimer von einem bislang noch nicht identifizierten Jugendlichen in den Bauch getreten, so dass das Oper dadurch Schmerzen erlitt. Durch den Tritt wurde das Opfer leicht verletzt. Im Zuge der Tritte wurde Bekleidung des Opfers ebenfalls beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR entstand. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

