Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Anbauteilen einer landwirtschaftlichen Maschine

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hilprechtshausen, Freitag, 15.10.21, 21.00 Uhr - Mittwoch, 03.11.21, 13.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum Freitag, 15.10.21, 21.00 Uhr bis Mittwoch, 03.11.21, 13.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einer, in Hilprechtshausen abgestellten landwirtschaftlichen Maschine, eine sogenannte Glenkwelle. Die landwirtschaftliche Maschine wurde in Hilprechtshausen unter einer offenen Scheune abgestellt. Am 15.10.21 war die Gelenkwelle noch an der Maschine vorhanden. Als der Geschädigte, ein 43-jährger Anwohner, die Maschine am 03.11.21 wieder in Betrieb nehmen wollten, stellte er fest, dass das Anbauteil entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Anbauteils geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

