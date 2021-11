Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

Northeim (ots)

Uslar, Martinstraße, Sonntag, 07.11.2021, 15.00 Uhr.

USLAR (Wol) - Schwerer Raub durch unbekannte Person.

Am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es in der Martinstraße in Uslar zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 82-jährigen Frau.

Die unbekannte Täterin brachte das Opfer dazu die Haustür zu öffnen und schubste dieses anschließend zu Boden. Als das Opfer auf dem Boden lag wurde durch die Täterin weiterhin auf sie eingewirkt. Die Täterin betrat anschließend das Haus und flüchtete danach unerkannt.

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Eine Schadenssumme ist bisher unbekannt.

Beschreibung der Täterin:

- Ca. 150 cm groß, schlank

- Südeuropäisches, äußerliches Erscheinungsbild

- Bekleidung:

o Schwarze Jacke

o Schwarze Kapuze

o Mund-Nasen-Bedeckung (medizinischer MNS)

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell