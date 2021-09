Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kennt diese beiden Frauen?

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am Mittwoch (09.06.2021) stahlen zwei bislang unbekannte Täterinnen einem 82-jährigen Hagener beim Einsteigen in einen Bus in der Hagener Innenstadt die Geldbörse. Der Mann stieg, gegen 14.03 Uhr, an einer Haltestelle am Sparkassen-Karree in den Bus der Linie 515 in Fahrtrichtung Hengstey ein. Er sagte den Beamten, dass es beim Einsteigen zu einem Gedränge kam und er beim Aussteigen an seiner Wohnanschrift das Fehlen seiner Geldbörse aus der hinteren Hosentasche feststellte. Auf der Videoaufzeichnung des Busses sind zwei bislang unbekannte Täterinnen zu sehen. Eine der Frauen steigt in den Bus ein und spricht den Fahrer an. Dadurch müssen die folgenden Fahrgäste warten. In dem dann entstehenden Gedränge zieht die zweite Täterin dem 82-Jährigen die Geldbörse aus der Hosentasche. Noch an der Haltestelle verlassen die Frauen den Bus wieder. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung der Bilder aus den Aufzeichnungen vor. Zeuge, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Frauen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://url.nrw/TV23092021

